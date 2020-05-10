Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Bugün orucun kaçıncı günündeyiz 2020? İşte Diyanet takvimi
Mübarek Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde ayın kaçıncı orucunu tuttuğumuz merak ediliyor. "Bugün orucun kaçıncı günündeyiz?" sorusunun yanıtı milyonlarca oruç tutan Müslüman vatandaşımız tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 24 Nisan'da başladı. İlk oruç bu tarihte tutuldu. Bu tarihten beri oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar kaç gün oruç tuttuklarını ve Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan ayı takvimi haberimiz içerisinde yer alıyor.
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz? Bugün orucun kaçıncı günü? gibi sorularının yanıtı gündemde sıklıkla araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bugün Ramazan'ın kaçıncı gününde olduğumuzu ve daha kaç gün daha oruç tutulacağını merak ediyor. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayında kaçıncı günde olduğumuz ve ayın bitmesine kaç gün kaldığı bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bugün 10 Mayıs 2020 Pazar günü, Hicri takvimde 17 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 17. günü yani tam yarısındayız. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 13 gün kaldı.
DİYANET TAKVİMİ