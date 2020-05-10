Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Bugün orucun kaçıncı günündeyiz 2020? İşte Diyanet takvimi

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz? Bugün orucun kaçıncı günü? gibi sorularının yanıtı gündemde sıklıkla araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bugün Ramazan'ın kaçıncı gününde olduğumuzu ve daha kaç gün daha oruç tutulacağını merak ediyor. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayında kaçıncı günde olduğumuz ve ayın bitmesine kaç gün kaldığı bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 10 Mayıs 2020 Pazar günü, Hicri takvimde 17 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 17. günü yani tam yarısındayız. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 13 gün kaldı.

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