  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 16:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Çöp... ceset... Vedat Muriqi'ye olay tepki!

Son dakika haberi: Çöp... ceset... Vedat Muriqi'ye olay tepki!

Paylaş

İtalya Serie A'da 14. haftasında Milan sahasında Lazio'yu ağırladı. Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, maçın 32. dakikasında sakatlanan Correa'nın yerine oyuna girdi. Fakat Kosovalı yıldız, performansı ile yine İtalyan taraftarların hışmına uğradı.

Serie A'da zirve yarışını ilgilendiren maçta Milan, Lazio'yu 3-2 mağlup etti Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Fakat Lazio cephesinde 68 dakika sahada kalan Vedat Muriqi bu maçta da gol ve asist katkısında bulunamadı.

Son dakika haberi... Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

INZAGHI: "BU MAÇ MURIQI'NİN MAÇI OLABİLİRDİ"

Maçın ardından Lazio Teknik Direktörü Inzaghi Muriqi ile ilgili gelen soruya, 'Caicedo'nun dinlenmesi gerekiyordu. Muriqi ise antrenmanlarda çok iyiydi. Bu maç onun maçı olabilirdi.' dedi.

Maçın ardından olay yorum: Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Lazio'da Muriqi'nin 20 milyon euroluk bonservis bedeline rağmen takıma henüz hiçbir katkı yapmamış olması taraftarların da tepkisi çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den yüklü bir bonservis bedeliyle transfer edilen forvetlerinden çok şey bekleyen Lazio taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi.

Erman Toroğlu'ndan olay yorum! 'Tek kelimeyle facia...'

İTALYAN SOSYAL MEDYASI SALLANDI

İşte Lazio taraftarlarının sosyal medyadaki bazı tepkileri;

GERÇEK BİR CESET

"Muriqi sezon sonuna kadar kulübede kalmadı. Gerçek bir ceset."

Son dakika haberi: Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...

SERİE C OYUNCUSU

"Bir Serie C oyuncusu yüzünden Milan'a kaybettik. Fenerli bir Kosovalıdan bahsediyorum. Bu kukladan bahsediyorum."

SERİE B'DE DÜZİNELERCE VAR

"Hala Muriqi'den Serie B'de düzinelerce olduğunu düşünüyorum. Palombi'yi elinde tutup başka bir şeye 20 milyon yatırım yapmayı tercih ederdim."

Tümer Metin'den olay yorum: Erol hoca yine şanssızlıktan bahsediyor...

İSRAF

"Muriqi, Fares ve Vavro için 42 milyon euroya israf edilmesi büyük talihsizlik."

UTANÇ VERİCİ

"Bu ölü adamın oynamasına izin vermek için Caicedo'yu 90 dakika boyunca dışarıda tutmak utanç verici"

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi...

18 MİLYON EURO ÇÖPE ATILDI

"Neden Muriqi merak ediyorum? Inzaghi böyle birini hak edecek ne yaptı? 18 milyonu çöpe atıldı..."

UYANIN!

"20 milyon euro mu? Uyanın artık!"

Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber geldi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Gerçek bir ceset! Uyanın artık...'
'Gerçek bir ceset! Uyanın artık...'

'Gerçek bir ceset! Uyanın artık...'

Öfke nöbeti... 'Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!
Öfke nöbeti... 'Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!

Öfke nöbeti... 'Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!

Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi
Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi

Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...
Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Kanarya'nın farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocası Erol Bulut'a sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner Erkin'e Sportif Direktör Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte detaylar...

Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...
Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...

Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...

Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi
Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi

Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi

Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan ve 4-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında hakem Bahattin Şimşek'in verdiği karara tepki gösterdi, saha kenarı karıştı.

YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.

Taylan Antalyalı, G.Saray'da hedefini belirledi
Taylan Antalyalı, G.Saray'da hedefini belirledi

Taylan Antalyalı, G.Saray'da hedefini belirledi

Galatasaraylıların göz bebeği Taylan Antalyalı'nın öncelikleri arasında şu an için Avrupa yok. Başarılı futbolcunun hedefi, ilk başta Galatasaray'da 'bayrak adam' olmak sonra da Avrupa'ya açılmak.

Terör örgütü PKK destekçisi eski Amedsporlu Deniz Naki uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
Terör örgütü PKK destekçisi eski Amedsporlu Deniz Naki uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Terör örgütü PKK destekçisi eski Amedsporlu Deniz Naki uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Eski Amedsporlu Deniz Naki, suç örgütü kurma ve uyuşturucu satıcılığı yapma iddialarıyla 6 aydır gözaltında tutuluyor. Naki'nin terör örgütü PKK'ya destek verdiği yönünde bulgular tespit edildiği de açıklandı.

Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler...
Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler...

Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler...

TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Menemenspor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunma istedi
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.