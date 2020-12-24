Son dakika haberi: Çöp... ceset... Vedat Muriqi'ye olay tepki!

İtalya Serie A'da 14. haftasında Milan sahasında Lazio'yu ağırladı. Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, maçın 32. dakikasında sakatlanan Correa'nın yerine oyuna girdi. Fakat Kosovalı yıldız, performansı ile yine İtalyan taraftarların hışmına uğradı.

Serie A'da zirve yarışını ilgilendiren maçta Milan, Lazio'yu 3-2 mağlup etti Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Fakat Lazio cephesinde 68 dakika sahada kalan Vedat Muriqi bu maçta da gol ve asist katkısında bulunamadı.

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INZAGHI: "BU MAÇ MURIQI'NİN MAÇI OLABİLİRDİ"



Maçın ardından Lazio Teknik Direktörü Inzaghi Muriqi ile ilgili gelen soruya, 'Caicedo'nun dinlenmesi gerekiyordu. Muriqi ise antrenmanlarda çok iyiydi. Bu maç onun maçı olabilirdi.' dedi.

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TARAFTARLAR TEPKİLİ

Lazio'da Muriqi'nin 20 milyon euroluk bonservis bedeline rağmen takıma henüz hiçbir katkı yapmamış olması taraftarların da tepkisi çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den yüklü bir bonservis bedeliyle transfer edilen forvetlerinden çok şey bekleyen Lazio taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi.

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İTALYAN SOSYAL MEDYASI SALLANDI

İşte Lazio taraftarlarının sosyal medyadaki bazı tepkileri;

GERÇEK BİR CESET

"Muriqi sezon sonuna kadar kulübede kalmadı. Gerçek bir ceset."

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SERİE C OYUNCUSU



"Bir Serie C oyuncusu yüzünden Milan'a kaybettik. Fenerli bir Kosovalıdan bahsediyorum. Bu kukladan bahsediyorum."

SERİE B'DE DÜZİNELERCE VAR



"Hala Muriqi'den Serie B'de düzinelerce olduğunu düşünüyorum. Palombi'yi elinde tutup başka bir şeye 20 milyon yatırım yapmayı tercih ederdim."

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İSRAF

"Muriqi, Fares ve Vavro için 42 milyon euroya israf edilmesi büyük talihsizlik."

UTANÇ VERİCİ



"Bu ölü adamın oynamasına izin vermek için Caicedo'yu 90 dakika boyunca dışarıda tutmak utanç verici"

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18 MİLYON EURO ÇÖPE ATILDI



"Neden Muriqi merak ediyorum? Inzaghi böyle birini hak edecek ne yaptı? 18 milyonu çöpe atıldı..."

UYANIN!



"20 milyon euro mu? Uyanın artık!"

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