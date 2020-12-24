Son dakika haberi: Çöp... ceset... Vedat Muriqi'ye olay tepki!

Serie A'da zirve yarışını ilgilendiren maçta Milan, Lazio'yu 3-2 mağlup etti Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Fakat Lazio cephesinde 68 dakika sahada kalan Vedat Muriqi bu maçta da gol ve asist katkısında bulunamadı.
INZAGHI: "BU MAÇ MURIQI'NİN MAÇI OLABİLİRDİ"
Maçın ardından Lazio Teknik Direktörü Inzaghi Muriqi ile ilgili gelen soruya, 'Caicedo'nun dinlenmesi gerekiyordu. Muriqi ise antrenmanlarda çok iyiydi. Bu maç onun maçı olabilirdi.' dedi.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Lazio'da Muriqi'nin 20 milyon euroluk bonservis bedeline rağmen takıma henüz hiçbir katkı yapmamış olması taraftarların da tepkisi çekmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'den yüklü bir bonservis bedeliyle transfer edilen forvetlerinden çok şey bekleyen Lazio taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi.
İTALYAN SOSYAL MEDYASI SALLANDI
İşte Lazio taraftarlarının sosyal medyadaki bazı tepkileri;
GERÇEK BİR CESET
"Muriqi sezon sonuna kadar kulübede kalmadı. Gerçek bir ceset."
SERİE C OYUNCUSU
"Bir Serie C oyuncusu yüzünden Milan'a kaybettik. Fenerli bir Kosovalıdan bahsediyorum. Bu kukladan bahsediyorum."
SERİE B'DE DÜZİNELERCE VAR
"Hala Muriqi'den Serie B'de düzinelerce olduğunu düşünüyorum. Palombi'yi elinde tutup başka bir şeye 20 milyon yatırım yapmayı tercih ederdim."
İSRAF
"Muriqi, Fares ve Vavro için 42 milyon euroya israf edilmesi büyük talihsizlik."
UTANÇ VERİCİ
"Bu ölü adamın oynamasına izin vermek için Caicedo'yu 90 dakika boyunca dışarıda tutmak utanç verici"
18 MİLYON EURO ÇÖPE ATILDI
"Neden Muriqi merak ediyorum? Inzaghi böyle birini hak edecek ne yaptı? 18 milyonu çöpe atıldı..."
UYANIN!
"20 milyon euro mu? Uyanın artık!"
Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Kanarya'nın farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocası Erol Bulut'a sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner Erkin'e Sportif Direktör Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte detaylar...
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...
Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan ve 4-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında hakem Bahattin Şimşek'in verdiği karara tepki gösterdi, saha kenarı karıştı.
YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.
Galatasaraylıların göz bebeği Taylan Antalyalı'nın öncelikleri arasında şu an için Avrupa yok. Başarılı futbolcunun hedefi, ilk başta Galatasaray'da 'bayrak adam' olmak sonra da Avrupa'ya açılmak.
Eski Amedsporlu Deniz Naki, suç örgütü kurma ve uyuşturucu satıcılığı yapma iddialarıyla 6 aydır gözaltında tutuluyor. Naki'nin terör örgütü PKK'ya destek verdiği yönünde bulgular tespit edildiği de açıklandı.
TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Menemenspor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunma istedi