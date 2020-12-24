Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi...

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Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan ve 4-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının yankıları sürüyor. Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Bahattin Şimşek'in verdiği karara Okan Buruk sert tepki gösteri, saha kenarı karıştı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 14. haftasının en önemli karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kanarya, geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve averajla 3. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir ise 15 puanda kalarak bu sezonki kötü gidişe dur diyemedi. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi ve en olduysa maçın ikinci yarısında oldu.

İKİNCİ YARI KIYAMET KOPTU

Fenerbahçe ikinci yarıya çok hızlı başladı ve Marcel Tisserand'ın 60. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu. Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi. Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

OKAN BURUK'U KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı. Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.



Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı. Okan Buruk maçın hakemi Bahattin Şimşek'e büyük tepki gösterdi.



"ÇIKIN SAHADAN, ÇEKİLİN"



Kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Okan Buruk, Fenerbahçe kulübesine dönerek "Çıkın sahadan, çekilin.” dediği anlar mikrofonlara yansıdı. Okan Buruk'un maç içinde hakem Bahattin Şimşek'e yönelik "Yeni kural icat et, ikinci sarıdan penaltı ver." dediği iddia edildi.

MAÇ SONU TEPKİ DEVAM ETTİ



Maçta ayrıca Başakşehir'den İrfan Can Kahveci de ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Başakşehir maçı 9 kişiyle tamamladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Başakşehirli futbolcular hakem Bahattin Şimşek'e büyük tepki gösterdi.