Son dakika haberi... Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

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F.Bahçe'ye Perotti'den kötü haber geldi F.Bahçe'ye Perotti'den kötü haber geldi Fenerbahçe'de Diego Perotti belirsizliği sürüyor. Yıldız futbolcu, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor." diyerek kötü haberi verdi.

Tümer Metin şaştı kaldı: Anlayamadım Tümer Metin şaştı kaldı: Anlayamadım Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçı dün geceye damga vurdu. Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken her iki takım hocasını da tercihlerinden ötürü anlayamadığını ifade etti.

Kaptan Turan! Takımı karıştırır demişlerdi... Kaptan Turan! Takımı karıştırır demişlerdi... Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fatih Terim'in en büyük yardımcısı olurken yabancısından, alt yapı oyuncusuna, problemli yıldızlarından, yerlilele tüm takımın, Florya'da ve camiada herkesin saygısını kazandı. Attığı iki golle de 6 puanın kazanılmasında başrol oynadı.

Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu Kadıköy'de hakem maça damga vurdu, Kanarya 3 puana uçtu Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.



DETAY

• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.

• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.

• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Küllerinden doğan Milan'da Çalhanoğlu fırtınası Küllerinden doğan Milan'da Çalhanoğlu fırtınası Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da göz kamaştırmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri de transfer yarışında. Sezonu Milan'da tamamlamak isteyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus ve Manchester United'ın şimdiden nabız yokladığı öğrenilirken, diğer 2 büyük kulübün kim olduğu gizliliğini koruyor.