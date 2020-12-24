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  • Son dakika haberi... Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 12:00
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Son dakika haberi... Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

Son dakika haberi... Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi...

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Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Kanarya'nın farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocası Erol Bulut'a sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner Erkin'e Sportif Direktör Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte detaylar...

Süper Lig'de 14. haftanın karşılaşmasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelen ve sarı-lacivertlilerin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maça hakem ve kırmızı kartlar damga vurdu.

Sarı-lacivertliler, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından çıktığı kader maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, Caner Erkin'in oyundan alındığında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

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DOĞRUCA SOYUNMA ODASINA...

Caner Erkin, maçın 88. dakikasında yerini Papiss Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.

BELÖZOĞLU DURDURDU, KÖRÜKTEN İZLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu, tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.

Bu arada Fenerbahçe'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta Caner Erkin ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi.

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"KAFAYI YİYECEĞİM YA"

Sağ arka direkte Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi.

Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.

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Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.

DETAY
• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.
• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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