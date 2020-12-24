Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Diego Perotti belirsizliği sürüyor. Yıldız futbolcu, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor." diyerek kötü haberi verdi.

Arjantinli yıldızın dünkü Medipol Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak Fanatik'in haberine göre, tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor.” diyerek şaşırttı.

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TEKNİK EKİP PEROTTI'DEN RAHATSIZ

Arjantinli yıldız Fenerbahçe’den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor. Ancak teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.



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4-1'lik Başakşehir maçının ardından Erol Bulut ise BAY geçecekleri ara sonrasında 1 veya 2 futbolcunun dönüş yapabileceğini ifade etti.

Perotti Fenerbahçe forması altında çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.



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