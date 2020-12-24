Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber geldi

Arjantinli yıldızın dünkü Medipol Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak Fanatik'in haberine göre, tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor.” diyerek şaşırttı.
TEKNİK EKİP PEROTTI'DEN RAHATSIZ
Arjantinli yıldız Fenerbahçe’den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor. Ancak teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.
4-1'lik Başakşehir maçının ardından Erol Bulut ise BAY geçecekleri ara sonrasında 1 veya 2 futbolcunun dönüş yapabileceğini ifade etti.
Perotti Fenerbahçe forması altında çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.
Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçı dün geceye damga vurdu. Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken her iki takım hocasını da tercihlerinden ötürü anlayamadığını ifade etti.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fatih Terim'in en büyük yardımcısı olurken yabancısından, alt yapı oyuncusuna, problemli yıldızlarından, yerlilele tüm takımın, Florya'da ve camiada herkesin saygısını kazandı. Attığı iki golle de 6 puanın kazanılmasında başrol oynadı.
Atletico Madrid, İspanyol forvetin mukavelesini feshedecek. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen Kolombiyalı'nın yerine İspanyol yıldızı getirmeyi planlıyor.
Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-Mavililer, Newton ile 0.75 puan ortalaması yakalarken Avcı ile bu oran 2.33'e çıktı.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.
DETAY
• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.
• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.