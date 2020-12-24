Tümer Metin'den olay yorum: Erol hoca yine şanssızlıktan bahsediyor...

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçı dün geceye damga vurdu. Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken her iki takım hocasını da tercihlerinden ötürü anlayamadığını ifade etti.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.

Tümer Metin'in sözleri şöyle;

FENERBAHÇE BASKI ALTINDAYDI

İki takımın puan tablosunu ve geldikleri noktayı değerlendirecek olursak, Fenerbahçe'nin son 2 iç saha maçını kaybetmiş olmasının baskısı vardır. Başakşehir de 15 puandaydı ve mutlak kazanmak için çıktı. 2 takım da kazanmak için çıktı, sinirler gerilmişti.

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HOCALARI ANLAYAMADIM

İki takımın 11'leri geldiğinde, hocaları anlamakta güçlük çektim. Okan hocanın 11'ini de beğenmedim. Visca ile niye başlamadı, antrenman durumunu, fiziki değerlerini bilmiyoruz. Sakatlık ya da ne sıkıntısı varsa formundan almış.

BAŞAKŞEHİR'E ÇİFT FORVET OLMAZ

Fenerbahçe'nin 11'ine bakarsak, bu ligde kime çift forvet oynamazsınız? Başakşehir'e karşı oynamazsınız. Tabelada günün sonunda 4-1 yazdığı için Erol hoca haklı olabilir. 74'te çıktı ama Ademi sadece gol sevinçlerinde var, oyunun gerisinde de yok, orası net.

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BÜTÜN İSTATİSTİKLERDE ÖNDE

Fenerbahçe'nin bütün istatistiklerde önde olduğunu görüyoruz. İlk yarıda rakip ceza alanında topla buluşmada Başakşehir 18. Hasan Ali Kaldırım'ın kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anlarından biri, 2-0 olsa dönüş çok zordu. İlk yarı oyunun kontrolünü tamamen Başakşehir'e verdi derken, devreye en azından ilk yarıdaki sıkıntıyı bertaraf ederek girdi.

RAHAT KAZANMADI

Fenerbahçe çok iyi oynamadığı bir maçı, çok iyi oynamadığı bir haftayı puan olarak rahat geçti diyebiliriz ama maçı çok rahat kazanmadı Fenerbahçe.

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BAŞAKŞEHİR ETKİLENMİŞ

Başakşehir öne geçerse, seni uyutur, fark yapar diye konuşuyorduk, bu sene buralarda kırılma yaşadılar. Şampiyonlar Ligi, yolculuk, kaybedilen maçlar etkilemiş olabilir ama etkilendiklerini söyleyebiliriz.

FENERBAHÇE HEP GERİ DÜŞTÜ

Fenerbahçe Malatya, Konya, Beşiktaş maçlarında geri düştü ve hep geriden gelerek yakalamaya çalıştı. Başakşehir maçında geri düştü, beraberlik, Tisserand'ın golünden sonra Fenerbahçe'yi beğendim. Rakip eksik kaldı ama sonrasındaki ataklar, sakinlik iyidi. 2-1'e gelene kadar, 17:12'de başlayıp 17:46'da biten bir pozisyon var, Başakşehir 20 pas yaptı. Konya, Beşiktaş maçında da rahatsız etmedin, Malatya'da rahatsız etmedin ve sıkıntı yaşandın. Burada da rahatsız etmedin. Nazım'ın golü ve sonra skoru aldıktan sonra bir şeyler oynadın.

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BAŞAKŞEHİR'İN DİRENCİ KIRILDI

Hasan Ali'nin kaçırdığı, Crivelli'nin direkten dönen topları, hakem kararları kırılma anları. Maçın içinde birçok hikayeyi gördük. Maç 0-2 olsa başka bir şey konuşabilirdik. 2-1'den sonra çıkan kartlar ve gelişen ataklar, iyi oyun maçı başka tarafa getirdi, Başakşehir'in direnci kırıldı. Skor çok rahat gözükebilir ama Fenerbahçe kartlara kadar olan bölümü kendi içinde değerlendirmeli.

ŞANSSIZLIKTAN BAHSEDİYOR

Erol hoca yine şanssızlıktan bahsediyor, kalemize gelen ilk top gol oldu diyor. Yediğin gol Antep'te yediğin golün aynısı, yine takip yok ve gol oldu. Crivelli'nin kaçırdığında yine takip yok. Şanssızlık diye ifade edilen şey hafta ve hafta önüne geliyorsa, o şanssızlıktan çıkmıştır.

14 HAFTA ALIŞMA İÇİN YETERLİ

Süreç, zaman, sabır... Sevgili hocam, buraya gelirken 2 senedir Fenerbahçe'nin içinden geçtiği durumu sen de takip ediyordun. Fenerbahçe'nin ismi ve başlığı altında, sabır, süreç, alışma dönemi, zaman gibi şeyler çok rahat ifade edilen şeyler olmaz. 14 hafta, yeni kurulan bir takım için alışmayı tamamlayabilecek bir süreçtir.

NET BİR KIRMIZIYDI

Bence VAR protokolü doğru uygulandı, Cüneyt hoca gel izle dedi, sahanın hakemi bana göre sarı dedi. Bana göre pozisyon net kırmızı. Birileri Gustavo topla oynuyor diyebilir ama futbolda böyle giriş yok. Bunlar dünyada kalktı, hemen atıyorlar, bizde zaman zaman sekteye uğruyor. Bu net bir kırmızıdır. Gustavo öyle geldiği için Hasan Ali'nin topla oynama şansı kalkıyor. Benim nezdimde bu girişme futbolda yok.