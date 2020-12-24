Erman Toroğlu'ndan olay yorum! 'Tek kelimeyle facia...'

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Üker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Baştan sona gerilimin eksik olmadığı ve sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı maça hakem damgasını vurdu.
Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu da zorlu karşılaşmayı Fotomaç gazetesindeki köşesine taşıdı.
İşte Toroğlu'nun ilgili yazısının o kısmı:
Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Tek kelimeyle hakem faciası yaşandı dün gece.... Tamam, Fenerbahçe'nin galip gelmesi lazım. Ama bu tarz değil. Türkiye'de VAR'ın uygulanmasını isteyen en önemli şahıs Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'dı. Ama dün gece Göksel Gümüşdağ'ın takımını VAR ile vurdular.
Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, Başakşehir'i 'şimşekler' gibi çarptı! Fenerbahçe'ye de 'meltem' gibiydi. Rüzgar, tatlı tatlıydı... Çok net söylüyorum, dün akşam Kadıköy'de bir hakem faciası oldu ve Fenerbahçe kazandı. Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım... Ama dün akşam şunu gördüm; bunu hakem yapana yazıklar olsun. Buna görev verene de yazıklar olsun. Çok güzel olabilecek bir maçı bir hakem ancak bu kadar katledebilirdi... VAR'daki Cüneyt Çakır, Gustavo'nun pozisyonunda seni çağırıyor, "Bak, izle bakalım. Bu pozisyon herhalde kırmızı" diyor. Sen izliyorsun, devam ediyorsun tamam... Ama neden devam ettiğini şimdi daha anlıyorum. Yazıklar olsun.
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Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçı dün geceye damga vurdu. Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken her iki takım hocasını da tercihlerinden ötürü anlayamadığını ifade etti.
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Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.
DETAY
• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.
• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
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