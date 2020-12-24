Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...

Dün gece Başakşehir'de Fenerbahçe'ye karşı çıkan ilk 11'de Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Volkan Babacan ve kiralık olarak giden Deniz Türüç forma giydi. Sarı lacivertli kulüpte forma giydiği hep eleştiri yağmuruna tutulan Hasan Ali Kaldırım'ın 40. dakikada yaptığı hareket olay oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...
ÇOK NETTİ...
Fenerbahçe'nin baskısını arttığı dakikalarda aniden İrfan Can Kahveci ile kontraya çıkan konuk ekip sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
POZİSYONDÖNDÜ GOL OLDU
Bu pozisyonun ardından hemen Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
HASAN ALİ KALDIRIM'A MESAJ YAĞMURU
Maç anında Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Hasan Ali Kaldırım için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan birçok tweet attı. İşte Hasan Ali için yapılan yorumlar...
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Maçın özeti; Hasan Ali Kaldırım kontra atakta ceza sahası içinde Fenere az daha gol atıyordu.
Hasan Ali Kaldırım az daha Fenerbahce'ye gol atıyordu. Erol Bulut'un yalnızca utancından bile istifa etmesi gerekir...
Hasan Ali Kaldırım, ilk golünü Fenerbahçe’ye atıyordu az daha bu kadar mı nefret ettin lan.
Fenerbahçe taraftarı / Hasan Ali Kaldırım.
Hasan Ali Kaldırım.. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun abim.
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de oynarken bu kadar takımına fayda sağlamamıştır.
Hasan Ali'den gol yiyorduk. Hasan Ali'den hani var ya Hasan Ali Kaldırım.
Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçı dün geceye damga vurdu. Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken her iki takım hocasını da tercihlerinden ötürü anlayamadığını ifade etti.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fatih Terim'in en büyük yardımcısı olurken yabancısından, alt yapı oyuncusuna, problemli yıldızlarından, yerlilele tüm takımın, Florya'da ve camiada herkesin saygısını kazandı. Attığı iki golle de 6 puanın kazanılmasında başrol oynadı.
Atletico Madrid, İspanyol forvetin mukavelesini feshedecek. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen Kolombiyalı'nın yerine İspanyol yıldızı getirmeyi planlıyor.
Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-Mavililer, Newton ile 0.75 puan ortalaması yakalarken Avcı ile bu oran 2.33'e çıktı.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.
DETAY
• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.
• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.