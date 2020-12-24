Kaptan Arda Turan! Takımı karıştırır demişlerdi, Galatasaray'ın birleştirici gücü oldu

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fatih Terim'in en büyük yardımcısı olurken yabancısından, alt yapı oyuncusuna, problemli yıldızlarından, yerlilele tüm takımın, Florya'da ve camiada herkesin saygısını kazandı. Attığı iki golle de 6 puanın kazanılmasında başrol oynadı.

Sezon başı transferi sorgulanan hatta olumsuz eleştiri alan Arda Turan sadece 3 ayda hem saha içinde hem de saha dışında G.Saray’ın en önemli figürü haline geldi. Göztepe maçında 1 gol atan ve performansı ile dikkat çeken yıldız futbolcu ‘kaptanlık’ performansı ile de ön plana çıktı. Fatih Terim’in takım içindeki en önemli destekçisi olan Arda performansı ile maliyetini çıkardı ve saha dışında ise tam bir ‘kaptan’ gibi davranarak tüm takımı sahiplendi.



İŞTE ARDA TURAN'IN TAKIMIN İÇİNE YAPTIĞI ASİSTLER!

1- Alt yapıdan yetişen Ali Yavuz Kol, Bartuğ, Emin, Kerem’e idman dışında da yardımcı olup tecrübelerini aktardı.

2- G.Saray’a geçen yıl ‘ihtarname çeken’ ve maaşında indirime gitmeyen Feghouli’ye “Türkiye Ligi’nin en önemli futbolcusu’ ifadesi kucak açtı. Onun kazanılmasında önemli rol oynadı.

3- Belhanda başta olmak üzere Diagne, Babel gibi isimler ile iletişim kurup çok iyi yaklaştı ve yabancı yıldızlarının da saygısını kazandı.

4- Taylan, Oğulcan, Emre Kılınç, Emre Akbaba gibi yerli isimlerin gelişimi adına yakından ilgilendi ve arkadaş olup takımın birlikte daha çok vakit geçirmesini sağladı.

TEKNİK EKİPLE OYUNCULAR ARASINDA KÖPRÜ OLDU

5- Zaman zaman Terim ile futbolcular arasında köprü oldu. Takım içinde bazı sorunların teknik heyete gitmeden çözülmesini de sağladı.

6- Sadece Fatih Terim değil Florya’daki tüm kulüp personeli ile idmanlar dışında vakit geçirdi ve 10 yıl önce olduğu gibi onlara değer verdiğini gösterdi.

7- Karagümrük maçında ihraç edilen Terim’in, G. Saray ve kendisi için önemine değinip tecrübeli hocanın takım için ne kadar değerli olduğuna dikkat çekti.

8- Genç yaşta hayatını kaybeden Ulaş Bayam ile 11 yıl önce G.Saray forması ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp galibiyeti ona armağan etti.

ATTIĞI 2 GOLLE MALİYETİNİ ÇIKARDI

Arda Turan Galatasaray’da 5 milyon TL garanti para alıyor. Kulüpler ligde galibiyet başına 2 milyon 250 bin TL gelir elde ederken tecrübeli futbolcu Sivas ve Göztepe’ye attığı iki golle G.Saray’ın 4.5 milyon TL başarı primi kazanmasında büyük rol oynadı.

FATİH TERİM'DEN 7 SAYFALIK SAVUNMA

Karagümrük maçında hakem tarafından sahadan ihraç edilen ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Fatih Terim, savunmasını PFDK’ya verdi. Terim ile avukatı Rezan Epözdemir, PFDK’ya 7 sayfalık bir savunma sundu.