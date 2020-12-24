Kaptan Arda Turan! Takımı karıştırır demişlerdi, Galatasaray'ın birleştirici gücü oldu

Sezon başı transferi sorgulanan hatta olumsuz eleştiri alan Arda Turan sadece 3 ayda hem saha içinde hem de saha dışında G.Saray’ın en önemli figürü haline geldi. Göztepe maçında 1 gol atan ve performansı ile dikkat çeken yıldız futbolcu ‘kaptanlık’ performansı ile de ön plana çıktı. Fatih Terim’in takım içindeki en önemli destekçisi olan Arda performansı ile maliyetini çıkardı ve saha dışında ise tam bir ‘kaptan’ gibi davranarak tüm takımı sahiplendi.
İŞTE ARDA TURAN'IN TAKIMIN İÇİNE YAPTIĞI ASİSTLER!
1- Alt yapıdan yetişen Ali Yavuz Kol, Bartuğ, Emin, Kerem’e idman dışında da yardımcı olup tecrübelerini aktardı.
2- G.Saray’a geçen yıl ‘ihtarname çeken’ ve maaşında indirime gitmeyen Feghouli’ye “Türkiye Ligi’nin en önemli futbolcusu’ ifadesi kucak açtı. Onun kazanılmasında önemli rol oynadı.
3- Belhanda başta olmak üzere Diagne, Babel gibi isimler ile iletişim kurup çok iyi yaklaştı ve yabancı yıldızlarının da saygısını kazandı.
4- Taylan, Oğulcan, Emre Kılınç, Emre Akbaba gibi yerli isimlerin gelişimi adına yakından ilgilendi ve arkadaş olup takımın birlikte daha çok vakit geçirmesini sağladı.
TEKNİK EKİPLE OYUNCULAR ARASINDA KÖPRÜ OLDU
5- Zaman zaman Terim ile futbolcular arasında köprü oldu. Takım içinde bazı sorunların teknik heyete gitmeden çözülmesini de sağladı.
6- Sadece Fatih Terim değil Florya’daki tüm kulüp personeli ile idmanlar dışında vakit geçirdi ve 10 yıl önce olduğu gibi onlara değer verdiğini gösterdi.
7- Karagümrük maçında ihraç edilen Terim’in, G. Saray ve kendisi için önemine değinip tecrübeli hocanın takım için ne kadar değerli olduğuna dikkat çekti.
8- Genç yaşta hayatını kaybeden Ulaş Bayam ile 11 yıl önce G.Saray forması ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp galibiyeti ona armağan etti.
ATTIĞI 2 GOLLE MALİYETİNİ ÇIKARDI
Arda Turan Galatasaray’da 5 milyon TL garanti para alıyor. Kulüpler ligde galibiyet başına 2 milyon 250 bin TL gelir elde ederken tecrübeli futbolcu Sivas ve Göztepe’ye attığı iki golle G.Saray’ın 4.5 milyon TL başarı primi kazanmasında büyük rol oynadı.
FATİH TERİM'DEN 7 SAYFALIK SAVUNMA
Karagümrük maçında hakem tarafından sahadan ihraç edilen ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Fatih Terim, savunmasını PFDK’ya verdi. Terim ile avukatı Rezan Epözdemir, PFDK’ya 7 sayfalık bir savunma sundu.
Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçı dün geceye damga vurdu. Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken her iki takım hocasını da tercihlerinden ötürü anlayamadığını ifade etti.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fatih Terim'in en büyük yardımcısı olurken yabancısından, alt yapı oyuncusuna, problemli yıldızlarından, yerlilele tüm takımın, Florya'da ve camiada herkesin saygısını kazandı. Attığı iki golle de 6 puanın kazanılmasında başrol oynadı.
Atletico Madrid, İspanyol forvetin mukavelesini feshedecek. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen Kolombiyalı'nın yerine İspanyol yıldızı getirmeyi planlıyor.
Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-Mavililer, Newton ile 0.75 puan ortalaması yakalarken Avcı ile bu oran 2.33'e çıktı.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.
DETAY
• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.
• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.