Son dakika haberi: Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...

Dün gece Başakşehir'de Fenerbahçe'ye karşı çıkan ilk 11'de Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Volkan Babacan ve kiralık olarak giden Deniz Türüç forma giydi. Sarı lacivertli kulüpte forma giydiği hep eleştiri yağmuruna tutulan Hasan Ali Kaldırım'ın 40. dakikada yaptığı hareket olay oldu.

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...

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ÇOK NETTİ...

Fenerbahçe'nin baskısını arttığı dakikalarda aniden İrfan Can Kahveci ile kontraya çıkan konuk ekip sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



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POZİSYONDÖNDÜ GOL OLDU

Bu pozisyonun ardından hemen Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



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HASAN ALİ KALDIRIM'A MESAJ YAĞMURU



Maç anında Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Hasan Ali Kaldırım için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan birçok tweet attı. İşte Hasan Ali için yapılan yorumlar...

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İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Maçın özeti; Hasan Ali Kaldırım kontra atakta ceza sahası içinde Fenere az daha gol atıyordu.

Hasan Ali Kaldırım az daha Fenerbahce'ye gol atıyordu. Erol Bulut'un yalnızca utancından bile istifa etmesi gerekir...

Hasan Ali Kaldırım, ilk golünü Fenerbahçe’ye atıyordu az daha bu kadar mı nefret ettin lan.

Fenerbahçe taraftarı / Hasan Ali Kaldırım.

Hasan Ali Kaldırım.. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun abim.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de oynarken bu kadar takımına fayda sağlamamıştır.

Hasan Ali'den gol yiyorduk. Hasan Ali'den hani var ya Hasan Ali Kaldırım.