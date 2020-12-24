Maçın ardından olay yorum: Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!

Fenerbahçe dün akşam Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti, yer yerinden oynadı. Hakemin tartışmalı kararlarının mücadeleye damga vurduğu maça futbol yorumcusu Ali Ece de kayıtsız kalamadı.
Fanatik'teki köşesinde hakemi eleştiren Ece'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:
Bir defolun da futbol yazalım: Aslında Türk futbolu olarak ağlanacak halimize gülüyoruz: Kimse haklı olarak Türkiye Ligi’ndeki hakemlere güvenmiyor, Bahattin Şimşek gibiler bu güvensizliği artırıyor: Gustavo’ya çıkarmadığı kırmızı kart, Fenerbahçe’ye vermediği penaltı, Skrtel’in yaptığı faulde Rafael’e önce sarı sonra kırmızı göstermesi vs derken biz izleyenlere, sahada emek veren futbolculara, teknik direktörlere çok yazık oluyor. Hakemlerin saçmalıkları adeta bu köşemi işgal ediyor. (...) Yazmaktan sıkıldım, daraldım, çıldırdım artık. Gidin becerebileceğiniz işleri yapın, Türk futboluna daha fazla zarar vermeyin!
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Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan ve 4-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında hakem Bahattin Şimşek'in verdiği karara tepki gösterdi, saha kenarı karıştı.
YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.
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