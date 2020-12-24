Maçın ardından olay yorum: Sıkıldım, daraldım, çıldırdım, defolun!

Fenerbahçe dün akşam Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti, yer yerinden oynadı. Hakemin tartışmalı kararlarının mücadeleye damga vurduğu maça futbol yorumcusu Ali Ece de kayıtsız kalamadı.

Fanatik'teki köşesinde hakemi eleştiren Ece'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle: