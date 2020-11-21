Rıdvan Dilmen: Daha reklamlardayız film ikinci yarı başlayacak

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçın ardından NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında maçı yorumladı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında sıklet farkı olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Futbol öyle bir oyun ki, oyuncu maçın içerisinde adeta skoru bilir. Her oyuncu için geçerlidir bu. Bütün izleyiciler izlerken aradaki sıklet farkını görüyor. Güç farkı böyle maçlarda ortaya çıkıyor." dedi.

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti

"SKORA GÖRE UZATMALARI BELİRLEMEYİN"

Hakemlere eleştiri getiren Dilmen, "Lig maçlarında hakemlerden rica var, hakemler skora göre uzatma dakikası eklemesin. Normal ne ekleyecekse onu eklesin." ifadelerini kullandı.



Erol Bulut: Daha agresif olabilirdik

"İÇ-DIŞ SAHA FARKI YOK"

Seyircisiz dönemde iç-saha-deplasman farkının ortadan kalktığını söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe son 20 yıl herhalde bu kadar iyi deplasman karnesini en fazla 3 kez çıkarmıştı. Seyircisiz dönemde artık ev sahibi-deplasman başarı algısı da değişti. Büyük takımların artık deplasmanda oynadıklarının, kendi sahalarından hiçbir farkı yok. Güç farkı ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.



Filip Novak: Üzerimizdeki baskıyı attık

"BEN BURADAYIM' DİYOR"

Fenerbahçe'nin kadro derinliğine dikkat çeken Dlmen, "Yedek kulübelerine ve İstanbul'dan gitmeyen oyuncularına bakınca Fenerbahçe eksik demek zor. İki beki yok Fenerbahçe'nin. Gençlerbirliği'nin en etkili olduğu yer Lemos'un yeri. Öndeki Pelkas, sonra Mert Hakan'ın fazla dönememesi de etkili oldu. Fenerbahçe skora göre oynayan bir rakip oldu. Önce tutayım, sonra kontrataklar deneyeyim bir Gençlerbirliği buldu. 0-0'da Fenerbahçe ağırlıklı bir oyun oldu. Maçın başlarında gol geldi. Sivas'tan alınma sebebi olan vuruşu yaptı Mert Hakan. En önemli özelliği budur, 2'ye 1 ve ceza sahası dışından iki ayağıyla vuran bir oyuncu. 'Ben buradayım' dedi. 'Beni unutmasınlar' mesajıdır bu." değerlendirmesini yaptı.

Diego Perotti: Golüm şu açıdan iyiydi...

"DOĞRU PLANLAMA, DOĞRU 11"

Erol Bulut'un tercihlerini değerlendiren Dilmen, "Perotti, Türkiye Ligi'nin en çok penaltı yaptıran oyuncusu olabilir. Çok ilginç bir çalım hareketi ve tekniği var. Dönüşleri çok hızlı. Fenerbahçe akan oyunda da gol attı. Erol Bulut doğru planlamayla, doğru 11'le sahaya çıktı; saha içinde de değişiklikleri zamanında ve doğru yaptı." ifadelerini kullandı.



Mert Hakan Yandaş: 20-25 kişi gol atacağımı söyledi

"TÜM TAKIMLARA MESAJ OLDU"

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin bir mesaj olduğunu vurgulayan Dilmen, "Erol Bulut bence daha önceden rotasyon yapmalıydı. Novak ve Mert Hakan'ı çok daha erkenden, önceki haftalarda da kullanmalıydı, oyuncu kaybolabilir yoksa. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu. Çarşamba-cumartesi, perşembe-pazar maç trafiği için sadece kalite yetmez, kadro genişliği de lazım." şeklinde konuştu.



Murat Cavcav: Penaltıyla alakası olmayan pozisyon moralimizi bozdu

"GURURLA İZLİYORUM"

Fenerbahçe'nin saha dışı yapılanmasından gurur duyduğunu söyleyen Dilmen, "Gururla izliyorum. Emre Belözoğlu var. Volkan oradaydı, Marco Aurelio var. Selçuk Şahin'i getirdiler, Semih Şentürk'ü getirdiler. Bunlar küçük gözüken ama önemli hamleler, aile duygusunu yaşatır." dedi.



Mustafa Kaplan: Özür diliyoruz, ayağa kalkacağız

"MAÇIN ADAMI SERDAR"

Maçın adamının sarı-lacivertlilerin stoperi Serdar Aziz olduğunu ifade eden Dilmen, "Maçın en iyi oyuncusu kim dersen, Serdar Aziz derim. Muazzam oynadı. 7-8 tane çok önemli müdahaleler yaptı." ifadelerini kullandı.



"FİLM İKİNCİ YARI"

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonlardaki dar kadro yapılanmasının ders olması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak." dedi.

"YAYINCI KURULUŞLA ANLAŞMAZLIKTA CUMHURBAŞKANI ARAYA GİRDİ"



Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Bu konuya da değinen Dilmen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Anlaşmanın detayını aktaran Rıdvan Dilmen "Dünyada bütün ülkelerde pandemi sürecinde yayıncı kuruluşlar 150-200 Milyon Euro arası indirim yapıyor. beIN Sports da bir indirim istedi. Tuhaf olan Temmuz 20'de başlayan ve yaklaşık 4,5 ay süren bir sorun vardı. TFF sanırım 2 Milyar 650 bin TL istiyordu. Sözleşme 3 Milyar TL civarındaydı. beIN de bugüne kadar 1,5 Milyar TL üzerinde ödeme yaptı. Ligin markası bu kadar eder mi, etmez mi bilemem. Yayıncı kuruluş 2 Milyar 350 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Ciddi bir rakam farkı vardı. hep söylüyorum ama insanlar yanlış yere çekiyor. Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanı var. Bu anlaşmazlığı görünce Cumhurbaşkanı araya girdi, Gençlik ve Spor Bakanı'na talimat verdi ve yapılan toplantıda anlaşma sağlandı. " dedi.

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Aradaki 300 Milyon TL'lik farkı devlet verecek. Kulüpler bu parayı alsın, sıkıntı yaşamasın istedi. Büyük ihtimal ligin adı Spor Toto Süper Lig olur. Cumhurbaşkanı'nın spora olan katkısı ortadadır. İnsanlar ne kadar teşekkür etse azdır. Vergi yapılandırması, tesisler dışında da yine katkısı oldu. Bir kere sordu, 'Neden anlaşamıyorlar' dedi ve hemen devreye girdi. Bu sponsorluk olacak. Daha önce emsali var Spor Toto olarak yine 30 Milyon Dolar veriliyordu. Arada böyle fark olunca, Cumhurbaşkanı talimat verdi. tahmin ediyorum, Spor Toto olur." dedi.