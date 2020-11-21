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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:39
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Murat Cavcav: Penaltıyla alakası olmayan pozisyon moralimizi bozdu

Murat Cavcav: Penaltıyla alakası olmayan pozisyon moralimizi bozdu

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AA

Süper Lig'in 9 haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

Cavcav, maçın ardından yaptığı açıklamada, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "Onun için kan değişikliğine gittik. Bugün de iyi başlamıştık ama penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi. Penaltıdan golü yiyince takım demoralize oldu." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan: Özür diliyoruz, ayağa kalkacağız

"BU KADAR EMEK HARCIYORUZ..."

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Cavcav, şunları kaydetti:

Biz de iyi hazırlanmıştık ama futbolda bunlar oluyor. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Ona hazırlanacağız, inşallah iyi bir neticeyle döneriz. Biz Anadolu kulüpleri olarak hakem hatalarına maruz kalıyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri ve ellerini vicdanlarına koyup maç yönetmeleri lazım. Bu kadar emek harcıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunların karşılığında bu hareketler moralimizi bozuyor.

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

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