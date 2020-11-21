Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 9. hafta müdadelesinde Fenerbahçe, 7 eksikle Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçmesi beklenen maçı Sarı-Lacivertliler 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Berat, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

GENÇLERBİRLİĞİ 1-5 FENERBAHÇE

Goller: Dk.14 Mert Hakan Yandaş, Dk.31 Diego, Dk.38 Perotti (pen), Dk.47 Jose Sosa, Dk.69 Perotti, Dk.72 Ozan Tufan

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

10’ İlk 10 dakikalık bölümde Fenerbahçe maçın tek hakimi ancak net bir pozisyon üretilemedi.

11’ Luiz Gustavo'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

14’ Dimitris Pelkas ile verkaça giren Mert Hakan Yandaş, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşla topu kaleci Kristoffer Nordfeldt'ın sağından ağlarla buluşturuyor. (1-0)

19’ Halil İbrahim Pehlivan, ceza alanı içine girmeden sol ayağıyla sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.

20’ Jose Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde kalan topu kontrol eden Dimitris Pelkas, sol ayağının dışıyla vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

31’ Furman'ın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında bomboş yükselen Diego'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. (1-1)

38’ Perotti ceza sahasında Halil İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Perotti, skoru 2-1'e getirdi.

45' İlk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

46’ İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

47’ Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sosa'nın vuruşu uzak köşeden ağları havalandırdı. (1-3)

50’ Fenerbahçe'de Pelkas'ın ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direkten döndü, ama öncesinde pası kendisine veren Cisse ofsayttaydı.

58’ Candeias'ın kullandığı serbest vuruşa Diego yine ceza sahasında kafayı vurdu, top bu defa kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

61’ Gençlerbirliği'nde Sio'nun ceza sahasının solundan çektiği şut savunmada Serdar'dan geri döndü.

65’ Gençlerbirliği'nde Berat'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

69’ Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasında arka direğe açılan topu kontrol eden Diego Perotti, vuruş açısını yakaladıktan sonra sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve topu filelerle buluşturuyor. (1-4)

72’ Jose Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz ceza alanı içinde kafayla topu indiriyor. Ozan Tufan, altıpas içinde Nordfeldt'dan önce dokunarak topu filelerle buluşuyor. (1-5)

76’ Mbwana Samatta, ceza alanı içinde Nordfeldt'ın üzerinden aşırtma bir vuruş yapıyor ancak top üst direkten geri dönüyor ve Fenerbahçe 6. golden oluyor.

90' Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyetiyle sona eriyor.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, milli aradan önce İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın 11'inden 2'si zorunlu 6 ismi değiştirdi.

İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Enner Valencia hastalığı, Gökhan Gönül ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ise yedek kulübesinde bekledi.

Bulut, bu isimlerin yerine Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Diego Perotti ve Filip Novak'ı ilk 11'de oynattı.

Kalede Altay Bayındır'ın oynadığı sarı-lacivertlilerin savunma dörtlüsünü Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Novak oluşturdu. Savunmanın önünde Luis Gustavo ile Sosa görev yaparken, kanatlarda Perotti ve Pelkas oynadı. Santrfor arkasında Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıktığı ilk 11'in ileri ucunda ise Cisse görev aldı.

- GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU MAÇI İZLEDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın madalya törenine katıldıktan sonra stada gelerek maçı izledi.

- FENERBAHÇE'DE 4 İSİM İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'de 4 futbolcu ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Teknik direktör Erol Bulut, yeni transferler Novak, Mert Hakan, Perotti ve Cisse'ye bu maçta Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydirdi.

- EROL BULUT'UN 100. MAÇI



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı.

Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, teknik adam olarak 100. sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi.

Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 9, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 lig karşılaşmasında saha kenarında teknik direktör olarak görev yaptı.

Öte yandan karşılaşmadan önce sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde sportif direktör Emre Belözoğlu ile oyuncular Ozan Tufan ve Luis Gustavo, Erol Bulut'a 100. maç hatırası için arkasında "100" yazan Fenerbahçe forması hediye etti.

- LEMOS SAĞ BEKTE



Fenerbahçe'de sağ bekler Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakat olması nedeniyle bu bölgede Lemos görev aldı.

Asıl mevkisi stoper olan Uruguaylı isim Gençlerbirliği karşısında sağ bekte oynadı.

- FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK



Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Harun Tekin sakatlık veya hastalık yüzünden Ankara'ya getirilemedi.

- GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA İLK MAÇ



Gençlerbirliği, milli arada yaptığı teknik direktörlük değişikliğinden sonra ilk maçına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan, Mert Nobre'nin yerine takımın başına getirilmişti.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemedi.

- KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEYE DESTEK



Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yle oynadığı maçta kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'yle ortaklaşa bir etkinlikte bulundu.

Kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik heyet sahaya, "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıktı.