Filip Novak: Üzerimizdeki baskıyı attık

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni Ankara'da 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'e giren Filip Novak, maçın ardından konuştu.
Oynadığı için mutlu olduğunu belirten Çek oyuncu, "Gerçekten çok mutluyum, öncelikle 11'de başladığım için. Milli Takım'dan geç döndüm, daha iyi olabilirim. Sonuçta bugün bir galibiyet aldık ve gelecek hafta daha iyi olacağız." dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANDIK"
Kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını vurgulayan Novak, "Önceki maçımızı kaybetmiştik, üzerimizde bir baskı vardı. Bugün baskıyı üzerimizden kaldırdık, galip gelerek unuttuk ve önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.
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ARKA PLAN
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