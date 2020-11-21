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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:23
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Diego Perotti: Golüm şu açıdan iyiydi...

Diego Perotti: Golüm şu açıdan iyiydi...

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Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçta2 gol atan Diego Perotti, maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Diego Perotti büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Attığı gollerden daha ziyade takımın kazanmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Perotti, "Her oyuncu için gol atmak, attırmak zevktir. Bugün 2 gol attım. Çok mutluyum. Gollerimden önemlisi takımın 3 puan almasıydı. Maç beraberliğe dönmüştü ama farklı kazanmayı bildik. Takımımı kutluyorum. Gol atmak mutluluk verici." dedi.

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti

"ATTIĞIM GOLLE OYUNA HAKİMİYET KURDUK"

Attığı 2. golden sonra Fenerbahçe'nin oyuna tamamen hakim olduğunun da altını çizen Perotti, "Golüm şu açıdan iyiydi, attığım 2. golden sonra oyuna hakimiyet kurduk. Yediğimiz golden sonra iyi oynamıyorduk aslında. Fenerbahçe'de performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum." şeklinde konuştu.

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'Golüm şu açıdan iyiydi...'
'Golüm şu açıdan iyiydi...'

'Golüm şu açıdan iyiydi...'

Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçta2 gol atan Diego Perotti, maçı değerlendirdi.

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