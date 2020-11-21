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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:29
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Mert Hakan Yandaş: 20-25 kişi gol atacağımı söyledi

Mert Hakan Yandaş: 20-25 kişi gol atacağımı söyledi

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Fenerbahçe'nin flaş ismi Mert Hakan Yandaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçta bir gol atan Mert Hakan Yandaş maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ifade eden Mert Hakan Yandaş, "Maç çok şükür iyi geçti. Farklı konulara değinmek istiyorum. 8 hafta geçti. Benden beklenenin neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşüydü. Ritm yakalayamadım. Oynamayınca ritm yakalanamıyor" dedi.

"20-25 KİŞİ GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİ"

Gol atacağını takım arkadaşlarının söylediğini belirten Mert Hakan Yandaş, "Bir gün böyle bir şans geleceğini biliyordum. Allaha şükür güzel gol atmak nasip oldu. Takıma teşekkür ediyorum. Maçtan önce inanır mısınız, 20-25 kişi, Emre Ağabey gol atacağımı söyledi. Dışarıdan herkesin böyle söylediğini söyledim. Çok şükür nasip oldu. Mutluyum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti

"OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIM"

Oynadıkça daha da iyi olacağını belirten Mert Hakan, "Oynadıkça daha iyi bir Mert Hakan olacak. Zaman zaman oyundan düştüğüm bölümler oldu. Normaldir. Maç ritmimi yakalamaya çalışıyor. Çok daha güçlü, isteyen ve iyi bir Mert Hakan'ı izleteceğim" dedi.

Diego Perotti: Golüm şu açıdan iyiydi...

"BABAMIN BENİ İZLEMESİNİ ÇOK İSTERDİM"

Attığı golleri rahmetli babasına armağan ettiğini ifade eden Mert Hakan, "Ben tüm gollerimi rahmetli babama armağan ediyorum. Kolumdaki dövmemi öptüm. Beni izlemesini çok isterdim. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. İnşallah oğluyla gurur duyacak" şeklinde konuştu.

Yandaş, son olarak "Goller devam edecek mi?" sorusuna "Rabbim bilir." yanıtını verdi.

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'20-25 kişi gol atacağımı söyledi'
'20-25 kişi gol atacağımı söyledi'

'20-25 kişi gol atacağımı söyledi'

Fenerbahçe'nin flaş ismi Mert Hakan Yandaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

'Golüm şu açıdan iyiydi...'
'Golüm şu açıdan iyiydi...'

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