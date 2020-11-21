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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:20
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Erol Bulut: Daha agresif olabilirdik

Erol Bulut: Daha agresif olabilirdik

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Milli aralardan sonraki karşılaşmaların zorluğuna dikkati çeken Bulut, "Performansımız istediğimiz seviyede olmasa da yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk 11'de oynayanlar da sonradan oyuna girenlerde iyi oynadı. 5'ten fazla da atabilirdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da oldu. Daha agresif olabilirdik." dedi.

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti

Elinde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubunun olduğunu vurgulayan Bulut, "Sakatlıklar oluyor, mesela bugün 7 oyuncumuz yoktu. Diğer arkadaşlarımızı değerlendirdik. Uzun bir maratondayız, kupa maçları da var. Cezalılar olacak, sakatlıklar olacak. Futbolcularımın her zaman hazır olmasını istiyorum. İnşallah böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Milli futbolcular döndükten sadece 1.5 gün sonra maça çıkmalarını da eleştiren Bulut, "Fikstür konusunda maçtan önce de açıklamam oldu. Onunla ilgili burada önemli olan şey 20 kişiden farklı yorum çıkmamasıdır. Tek bir ağızdan yorum yapılması lazım. Biz bu konuda dezavantajlı olduk. Geçen milli maçtan sonra da benzeri oldu. Bugün de bu şekilde oldu. Milli maçtan 1,5 gün geçtikten sonra futbolcular sahada olmak zorunda kaldı. Daha dikkatli olunmasını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

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