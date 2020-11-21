Mustafa Kaplan: Özür diliyoruz, ayağa kalkacağız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-1'lik farklı yenilgiden dolayı camialarından özür diledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, çok üzgün olduğunu belirtti.
"DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"
Farklı bir sayfa açmak için sahaya çıktıklarını ancak bireysel hatalardan 3 gol yediklerini vurgulayan Kaplan, "İlk yarı 1-1 bitecekken bireysel bir hatadan dolayı penaltı oldu ve içeri 2-1 yenik girdik. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Bazı oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Bunların hepsini düzelterek önümüze bakacağız. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.
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