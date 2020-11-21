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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:32
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Mustafa Kaplan: Özür diliyoruz, ayağa kalkacağız

Mustafa Kaplan: Özür diliyoruz, ayağa kalkacağız

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AA

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-1'lik farklı yenilgiden dolayı camialarından özür diledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, çok üzgün olduğunu belirtti.

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Farklı bir sayfa açmak için sahaya çıktıklarını ancak bireysel hatalardan 3 gol yediklerini vurgulayan Kaplan, "İlk yarı 1-1 bitecekken bireysel bir hatadan dolayı penaltı oldu ve içeri 2-1 yenik girdik. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Bazı oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Bunların hepsini düzelterek önümüze bakacağız. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

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