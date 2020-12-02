Paranın ne önemi var!

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği maçta bir gol atan Necip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Necip, “Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmaması lazım. Kötü çok maç oynadım, bundan sonra da oynayabilirim. Sonuçta sahaya çıktığımda hiçbir zaman birisi ‘mücadele etmedi’ diyemez. Ne zaman çıksam terimin son damlasına kadar oynuyorum.” dedi.
BEŞİKTAŞ SAYESİNDE OLDU
İşinin sahada olduğunu vurgulayan Necip, “Buralarda olmam, bu kadar şey kazanmam Beşiktaş sayesinde oldu. Parasal konuda, her konuda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir senede alacağım parayı 3 senede alıyorum. Bu sene 3, önümüzdeki yıl 4, ondan sonraki sene de 5 milyon lira alacağım. Normalde 1 yılda alacağım parayı 3 senede kazanacağım. Kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum.” açıklamasında bulundu.
UNUTMAMIZ GEREKİYOR
Kaptan, “Zorlu süreçten geldim, karantinadan geldim. 11-12 gün hiçbir şey yapmadım. Tek antrenmanla Başakşehir maçına çıktım. Pandemi futbolcular için de çok zor. Bu konuda taraftarlardan destek bekliyoruz. Başakşehir’i yendik, sonra derbiyi kazandık. Takımın, taraftarlarımızın da bu galibiyete çok ihtiyacı vardı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları bizim için hayati önemdeydi. Fenerbahçe maçını unutmamız lazım.” ifadesini kullandı.
KALEYE DE GEÇERİM
Farklı mevkilerde oynamasının önemli olmadığını kaydeden Necip, “Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Sorun yok. İhtiyaç olursa kaleye de geçerim.” değerlendirmesinde bulundu.
GENÇLER İÇİN ŞANS
Beşiktaş'ta genç oyuncuların şans bulmasına değinen Necip Uysal, “Ben de buraya o yollardan geldim. Sergen Hoca’yla altyapıda da çalıştım. Sergen hoca gençler için büyük şans. Her zaman görev veriyor.” diye konuştu.
GOL ATARSAN KAY DEDİ
Necip, “Maç sabahı Utku ile konuşuyorduk. O gün gol atacağımı hissetmiştim. Utku’ya da söylemiştim. O da ‘abi gol atarsan kay’ demişti. Ben de o yüzden kaydım. Koray Avcı abiyle aynı sevinç gibi oldu.” diye konuştu.
SEMBOL OLACAĞIM
Necip, “Hedefim futbolu sembol oyuncu olarak bırakmak. Avrupa kupalarında en fazla forma giyen oyuncuyum. Normal maçlarda da 3. sıradaydım. Hedefim önümdekileri geçip futbolu burada bırakmak.” dedi.
VIDA MÜJDESİ
Öte yandan Kasımpaşa hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta karantinası biten Vida, takımla çalıştı. Karantinası süren Hasic, sakatlığı bulunan Gökhan ve Ljajic, idmanda yer almadı.
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