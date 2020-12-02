284 dakikaya 4 teklif

Sezon başında Galatasaray’ın elinden alınarak kadroya dahil edilen Mert Hakan Yandaş konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe forması altında şu ana kadar 9 resmi maçta sadece 284 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu ile 2 İspanya ve 2 Rusya ekibinin yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Bu kulüplerden gelen teklifler Fenerbahçe kulübüne iletildi. Teknik Direktör Erol Bulut’un devre arasında vereceği rapor doğrultusunda Mert Hakan’a gelen teklifler konusunda net bir karar alınacak.
YILLIK 10 MİLYON TL ALIYOR
Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık garanti ücreti 10 milyon TL… Mert Hakan’a ayrıca 12 milyon TL civarında bir imza parası da verildi. Başarılı orta saha oyuncusunun transfermarkt piyasa değeri 2,8 milyon euro. 9 resmi maçta 284 dakika sahada kalan Mert Hakan Yandaş 1 gol, 1 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.
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