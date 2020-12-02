'Düştü, kafasını çarptı nabzı 115'ti'

AKŞAM

Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.

Maradona'nın ölümüyle ilgili sorumlu hemşire Gisela Madrid’in avukatı Rodolfo Baque’den şok iddialar geldi: “Maradona ölümünden önceki hafta Çarşamba günü düştü ve kafasının sağ tarafını çarptı. Ama onu MRI ve CT taraması için hastaneye götürmediler. Kendi başına karar verebilecek durumda değildi. Odasından çıkamıyordu. Maradona müvekkilim olan hemşireyi odasından kovduğu için ona müdahale edemedi. Sadece asistanına psikiyatrik ilaçlar verdi. Yanında klinik doktor veya kardiyolog yoktu. Sadece psikiyatrist ve kızları vardı." dedi.

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"KALBİNDE SORUNLAR OLDUĞU BELLİYDİ AMA..."

Maradona'nın klinikte olsaydı bugün hayatta olacağını iddia eden Baque, sözlerini şöyle sürdürdü:

Subdural hematom ameliyatı emrini veren doktor arkadaşı Luque de ona hiç ilaç vermedi, hemşireye de talimat vermedi. Gece vardiyasında hemşire yaşamsal belirtilerini ölçtü. Nabzı 115’ti. Öldüğü gün de nabzı 109’du. Kalbinde sorunlar olduğu belliydi ama hap bile verilmedi. Bence Maradona’nın kalbini unuttular. Alkol bağımlılığını tedavi ettiler ama kimse kalbinin verdiği uyarıları dikkate almadı. Bence Maradona, orada olmasaydı, klinikte olsaydı, bugün yaşardı. Kalp atış hızının arttığı zaman müdahale edilirdi.

Maradona, 25 Kasım günü 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"HER ŞEYİ YAPTIM"

Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque de savcılıkta ifade verdi. Beyin cerrahı Luque, “Saklayacak bir şeyim yok. Yapılabilecek her şeyi yaptım. Sakinim ve kendime güveniyorum. Maradona zor bir hastaydı. İstediğini yapardı. Onun özelliklerindeki bir hastanın bu şekilde ölmesi dünyada yaygın bir şey.” dedi.



RESMİ PARAYA BASILACAK

Öte yandan, Maradona'nın hayranları, Arjantin Pesosu’na Maradona’nın resminin basılması için hükümete dilekçe verdi.



"MESSI TOPUĞUNA BİLE ULAŞAMAZ"



Maradona hayranları, Arjantinli Messi’nin onun topuklarına bile gelemeyeceğini söyledi. Maradona’nın kendilerine Dünya Kupası sevinci ve İngiltere zaferi yaşattığını belirten taraftarlar, “O bizim hayatımız. Arjantin bayrağını dünyaya taşıdı. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Messi, Diego’nun topuklarına bile ulaşamaz.” şeklinde ifadeler kullandılar.