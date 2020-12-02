İhmalden cinayet soruşturması

AKŞAM

Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.

Maradona'nın ölümündeki sis perdesi güncelliğini koruyor. Ole’nin haberine göre San Isidro Başsavcılığı’nın soruşturması bu yönde devam ediyor.

Savcılar Laura Capra, John Broyard, Patricio Ferrari ve Cosme Iribarren, son saatlerde Maradona’nın evinde bulunan hemşirelerin psikiyatristin ve kızları Dalma, Gianinna ve Jana’nın ifadelerini aldı. Hepsi de alınan tıbbi kararların Dr. Leopoldo Luque’un emriyle verildiğini söyledi. Polis doktorun bilgisayarına, diskine ve cep telefonlarına el koydu.

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