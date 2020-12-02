İhmalden cinayet soruşturması

Maradona'nın ölümündeki sis perdesi güncelliğini koruyor. Ole’nin haberine göre San Isidro Başsavcılığı’nın soruşturması bu yönde devam ediyor.
Savcılar Laura Capra, John Broyard, Patricio Ferrari ve Cosme Iribarren, son saatlerde Maradona’nın evinde bulunan hemşirelerin psikiyatristin ve kızları Dalma, Gianinna ve Jana’nın ifadelerini aldı. Hepsi de alınan tıbbi kararların Dr. Leopoldo Luque’un emriyle verildiğini söyledi. Polis doktorun bilgisayarına, diskine ve cep telefonlarına el koydu.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
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