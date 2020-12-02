Altay Bayındır: Kaleci olmamı annem söyledi

AKŞAM

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine özel açıklamalarda bulundu.



Bayındır, “Annem mutfakta yemek yapıyordu, yanına gittim ve ‘Kaleci mi olayım, oyuncu mu?’ diye sordum. Annem, ‘Valla oğlum kaleci ol. Sen yaparsın’ dedi. Evde de yatağa filan atlıyorum. Oradan alâka kurdu sanırım. Anneler bilir malûm. Hissiyatları yüksektir.” diye konuştu.

Genç file bekçisi, Sarı-Lacivertli takıma yakışan bir oyun sergilemek için takımdaki herkesin mücadele ettiğini belirterek, “İnşallah herkesin mutlu olacağı bir sezon geçiririz.” dedi.

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