Altay Bayındır: Kaleci olmamı annem söyledi

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine özel açıklamalarda bulundu.
Bayındır, “Annem mutfakta yemek yapıyordu, yanına gittim ve ‘Kaleci mi olayım, oyuncu mu?’ diye sordum. Annem, ‘Valla oğlum kaleci ol. Sen yaparsın’ dedi. Evde de yatağa filan atlıyorum. Oradan alâka kurdu sanırım. Anneler bilir malûm. Hissiyatları yüksektir.” diye konuştu.
Genç file bekçisi, Sarı-Lacivertli takıma yakışan bir oyun sergilemek için takımdaki herkesin mücadele ettiğini belirterek, “İnşallah herkesin mutlu olacağı bir sezon geçiririz.” dedi.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.