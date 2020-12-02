Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı

Atiba Hutchinson, Haber Global’de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programının canlı yayın konuğu oldu ve şunları söyledi: "Başımı öne eğip işimi yapıyorum. Yetişme tarzım bu yönde. ‘Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın' tezahüratı beni motive ediyor. Kendimi biraz ahtapot gibi hissediyorum. Beşiktaş benim için her şey. İlk andan itibaren bu aşka düştüm. 1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım’ diye bir düşünce olsa söylerim. Biraz daha zorlanmaya devam edeceğim. Futbolu bıraktığımda Beşiktaş’ta hocalık yapma durumum mümkün. Heykelimin dikileceğini ilk duyduğum şaka sandım. Ama gurur verici olay."
TRABZONSPOR'A GİDİYORDU
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson’ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor’a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim." dedi.
İLK HEDEF ROSIER
Kartal'da devre arasını işaret ederek transfer çalışmalarına başlayan yönetimin ilk hedefi Valentin Rosier’in bonservisini almak olacak. Sporting Lizbon’la yakın zamanda masaya oturulacak.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.