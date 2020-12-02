Diagne, Falcao'yu bitirdi!

AKŞAM

Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönerken Diagne, yaptığı hat-trickle maçın adamı olmuştu. Radamel Falcao ise yine sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyordu. Bu parlak galibiyetin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Diagne’yi överken, Falcao’yu ise topa tutmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Amerika basınından çarpıcı iddialar geldi.

284 dakikaya 4 teklif

INTER MIAMI GÖRÜŞMELERE BAŞALAYACAK

Özellikle Kolombiya basınındaki haberlere göre; Galatasaray Yönetimi artık Falcao’nun oynayıp oynamamasından çok transfer dönemine kadar sağlıklı kalmasını planlıyor. Bu sayede tecrübeli futbolcunun satışından para kazanılacak. Ayrıca muhtemel ayrılık sonrası Falcao’nun 5 milyon euroluk maaşı da tarih olacak. ABD’de David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yakında görüşmelere başlayacağı kaydedildi.



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