Diagne, Falcao'yu bitirdi!

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönerken Diagne, yaptığı hat-trickle maçın adamı olmuştu. Radamel Falcao ise yine sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyordu. Bu parlak galibiyetin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Diagne’yi överken, Falcao’yu ise topa tutmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Amerika basınından çarpıcı iddialar geldi.
INTER MIAMI GÖRÜŞMELERE BAŞALAYACAK
Özellikle Kolombiya basınındaki haberlere göre; Galatasaray Yönetimi artık Falcao’nun oynayıp oynamamasından çok transfer dönemine kadar sağlıklı kalmasını planlıyor. Bu sayede tecrübeli futbolcunun satışından para kazanılacak. Ayrıca muhtemel ayrılık sonrası Falcao’nun 5 milyon euroluk maaşı da tarih olacak. ABD’de David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yakında görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.