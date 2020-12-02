Devler Ligi'nde kritik sınav

AKŞAM

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında bugün Alman ekibi Leipzig’i konuk edecek. Temsilcimizin tarih yazarak gruptan çıkabilmesi adına bir şansı var. O da bugün İstanbul’da oynanacak olan Leipzip maçını kazanmak.

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Turuncu-Lacivertliler’in; Manchester United’ı olduğu gibi Almanlar’ı da evinde devirmesi halinde grupta kartlar yeniden dağıtılacak. 9 puana ulaşan Manchester United’ın PSG’yi yenmesi halinde Başakşehir’in gruptan çıkma şansı son maça kalabilir.

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Aksi takdirde alınacak her sonuçta Okan Buruk ve öğrencileri son maçta ya Avrupa Ligi için sahaya çıkacak ya da Devler Ligi’ndeki ilk sezonunda gruptan sonucu olarak ayrılacak.

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MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - RB LEIPZIG

SAAT: 20.55

STAT: Fatih Terim

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Carlos del Cerro Grande

