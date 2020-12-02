Devler Ligi'nde kritik sınav

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında bugün Alman ekibi Leipzig’i konuk edecek. Temsilcimizin tarih yazarak gruptan çıkabilmesi adına bir şansı var. O da bugün İstanbul’da oynanacak olan Leipzip maçını kazanmak.
Turuncu-Lacivertliler’in; Manchester United’ı olduğu gibi Almanlar’ı da evinde devirmesi halinde grupta kartlar yeniden dağıtılacak. 9 puana ulaşan Manchester United’ın PSG’yi yenmesi halinde Başakşehir’in gruptan çıkma şansı son maça kalabilir.
Aksi takdirde alınacak her sonuçta Okan Buruk ve öğrencileri son maçta ya Avrupa Ligi için sahaya çıkacak ya da Devler Ligi’ndeki ilk sezonunda gruptan sonucu olarak ayrılacak.
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - RB LEIPZIG
SAAT: 20.55
STAT: Fatih Terim
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Carlos del Cerro Grande
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
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