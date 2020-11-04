Medipol Başakşehir tarih yazdı! 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İngilizlerin dünyaca ünlü kulübü Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.

Temsilcimiz, gruptaki ilk gollerini attı ve ilk 3 puanını aldı.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü 13. dakikada Demba Ba attı. İlk golün asistini yapan Edin Visca, 40. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Manchester United, 43. dakikada Anthony Martial ile maçın skorunu belirledi.

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Başakşehir bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı.

Öte yandan, Manchester United İstanbul'da oynadığı son 3 maçında da mağlup oldu. İngiliz devi daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

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İLK GOL BA'DAN



Turuncu-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Senegalli yıldız Demba Ba'dan geldi.

Grupta oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Medipol Başakşehir, üçüncü maçında şanssızlığını kırdı.

Demba Ba, attığı golle adını kulüp tarihine yazdırdı.

35 yaşındaki deneyimli oyuncu, Avrupa kupalarında oynadığı 31. maçta 12. golünü attı. Demba Ba, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü de İngiliz ekibine attı.

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EDIN VISCA, AVRUPA KUPALARINDAKİ 14. GOLÜNÜ ATTI



Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Edin Visca, Manchester United'a attığı golle, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 14'e yükseltti.

Manchester United karşısında fileleri havalandırmayı başaran Visca, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü de attı.

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BAŞAKŞEHİR, AVRUPA KUPALARINDA 3 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI



Turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarında 3 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag'a 3-0 kaybeden Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı da 2-0'lık sonuçlarla kaybetmişti.

İstanbul ekibi bu maçtan önceki son golünü Kopenhag'ı sahasında 1-0 yendiği maçta atmayı başarmıştı.

UNITED'IN İLK PUAN KAYBI



İngiliz ekibi Manchester United, H Grubu'ndaki ilk puan kaybını İstanbul'da yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Manchester United 6 puanda kaldı.

İngiliz ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1, ikinci maçında da sahasında Leipzig'i 5-0 yenmişti.

SOLSKJAER 61. DAKİKADA İKİ YILDIZINI OYUNA SÜRDÜ



Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımı 60 dakikayı 2-1 geride tamamlayınca 61. dakikada iki yıldızını oyuna aldı.

Juan Mata ve Van de Beek'i kenar alan Solskjaer, Edinson Cavani ve Paul Pogba'yı oyuna sürdü.

Mücadelenin 46. dakikasında Tuanzebe'nin yerine McTominay'ı oyuna alarak ikinci yarıya başlayan Solskjaer, 76. dakikada da Wan-Bissaka'nın yerine Fosu-Mensah, Rashford'un yerine de Greenwood değişikliklerine gitti. Solskjaer, 5 oyuncu değişikliği hakkını da ikinci yarıda kullandı.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ



Medipol Başakşehirli oyuncular karşılaşma sonunda galibiyeti doyasıya kutladı.

Turuncu-lacivertli futbolcular ve teknik ekip saha ortasında, marşlar eşliğinde ilk galibiyetlerinin sevincini yaşadı.

PSG MAÇINA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.

CRIVELLI VE MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.

Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ

Başakşehir Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti.

TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI YER ALDI

Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Manchester United maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

56. dakikada Manchester United, Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes'in şutunda, Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada atılan uzun pasta rakibinden topu kapan Gulbrandsen, Manchester United ceza sahasına girdi. Dar açıdan, önündeki rakibine rağmen sert bir şut attı, Maguire'a çarpan top kornere gitti.



90+2. dakikada Epureanu mutlak bir golü önledi. Shaw'ın sol kanattan kullandığı kornerde Matic'in indirdiği topa Mehmet Topal ters bir vuruş yaptı, kaleci Mert'i geçen topu Epureanu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

