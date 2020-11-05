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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 00:02
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Demba Ba: Allaha şükürler olsun

Demba Ba: Allaha şükürler olsun

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Medipol Başakşehir'in Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan Demba Ba maçı değerlendirdi.

Medipol Başakşehirli Demba Ba, United karşısındaki zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

Demba Ba yaptığı açıklamada, "Vallahi, Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde egoistlik yapmak istedim. Edin'in geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu." dedi.

Golünü attı, secdeye kapandı! Demba Ba tarihe geçti...

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