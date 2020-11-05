Demba Ba: Allaha şükürler olsun

Medipol Başakşehirli Demba Ba, United karşısındaki zafer sonrası açıklamalarda bulundu.
Demba Ba yaptığı açıklamada, "Vallahi, Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde egoistlik yapmak istedim. Edin'in geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu." dedi.
Eddie Newton'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Soljskjaer, iyi futbol oynamadıklarını söyledi.
Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı 2-1 kazandıkları Manchester United maçını değerlendirdi.
İstanbul'daki son iki maçında Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye de 2-1 yenilen Manchester United, bu akşam da Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybetti.
Medipol Başakşehir'in Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan Demba Ba maçı değerlendirdi.
Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno fernandes, 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.