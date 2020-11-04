Golünü attı, secdeye kapandı! Demba Ba tarihe geçti...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile İngiliz devi Manchester United arasında oynanan maça Demba Ba damgasını vurdu. Yıldız forvet, maçın başında attığı golle tarihe geçti. Yıldız futbolcu golün ardından klasikleşmiş sevincini yaptı ve secdeye kapandı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Manchester United karşısında Demba Ba ile buldu. Ba'nın 13. dakikada attığı golle Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu.

Tecrübeli forvet golün ardından klasikleşmiş sevincini yaptı ve secdeye kapandı.

Demba Ba, attığı bu golle birlikte kariyerinde Manchester United'a attığı gol sayısını da 4'e çıkartmış oldu. Tecrübeli forvet, daha önceden United'a karşı Newcastle formasıyla 2, Chelsea ile 1 gol kaydetmişti.

Medipol Başakşehir tarih yazdı!

BİR İLK DE KENDİ KARİYERİNDE

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Manchester United'a atan Demba Ba, ayrıca Avrupa kupaları kariyerinde ceza sahası dışından ilk kez fileleri havalandırmış oldu.



DROGBA'NIN ARDINDAN...

Tarihinde Didier Drogba'nın ardından gol atan en yaşlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu. 35 yaşındaki futbolcu, bu klasmanda 36 yaşındaki Drogba'nın ardından ikinci sıraya geçti.

İNGİLİZLER ŞAŞKIN

Senegalli golcünün attığı gol, İngiltere'de de geniş yankı uyandırdı. Özellikle United'ın savunmada verdiği boşluk sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.

