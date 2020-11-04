Bruno Fernandes: Bizden daha hazır ve daha iyilerdi

Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno fernandes, 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Medipol Başakşehir karşısında aldıkları yenilgiyi değerlendirdi.

Bruno Fernandes açıklamasında; "Diyecek bir şey yok. İleriye bakmalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Sahaya savaşmak için çıkmamıştık. Sadece kendi oyunumuzu düşündük. Bizden daha hazırdı Başakşehir, daha agresif, daha iyilerdi. Daha iyi taktikleri vardı. Bugün bizim adımıza her şey yanlıştı, yanlış oynadık." dedi.

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"LİGE ODAKLANACAĞIZ"

Fernandes açıklamalarının devamında, "Kulübümüzün hedefi her maçı kazanmak. Şimdi lige odaklanacağız. Çok iyi bir Premier Lig takımıyla maçımız var. Lige odaklanacağız ve sonra buraya bakacağız." dedi.

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"DAHA KALİTELİ OYNADILAR"

Portekizli oyuncu sözlerini "Başakşehir daha kaliteli oynadı ilk yarıda. 20-25 dakika bizden daha iyilerdi. İkinci yarıda oyunu iyi kontrol ettik ama onlar da oyunu iyi kontrol etti. Bize çok şans vermediler. Sürekli ceza alanına top yolladık, ikiye birler denedik ama olmadı. Başakşehir çok iyi oynadı." diyerek bitirdi.

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