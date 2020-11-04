Göksel Gümüşdağ: Başakşehir için tarihi bir galibiyet

'Başakşehir için tarihi bir galibiyet'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yenmelerinin hem ülke hem de kulüp için önemli olduğunu söyledi.