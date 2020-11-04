İstanbul, Manchester United'a yine yaramadı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Devler Ligi’ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.
Ayrıca İngiliz ekibi İstanbul’da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapattı. 20 Kasım 2012’de Galatasaray’a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016’da da Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.
Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan kırmızılar, İstanbul’da adeta kabus yaşıyor.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yenmelerinin hem ülke hem de kulüp için önemli olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile İngiliz devi Manchester United arasında oynanan maça Demba Ba damgasını vurdu. Yıldız forvet, maçın başında attığı golle tarihe geçti. Yıldız futbolcu golün ardından klasikleşmiş sevincini yaptı ve secdeye kapandı.
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