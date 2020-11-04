Bakan Kasapoğlu: Başakşehir'in bu başarıyı sürdüreceğine inanıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Ege Denizi’nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Cuma günü depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnanıyorum ki bu yaraları hep birlikte güçlü bir şekilde saracağız. Rabbim milletimizi ve insanlığı bu tür felaketlerden korusun temennimiz bu." şeklinde konuştu.
"BAŞAKŞEHİR’İN BU PERFORMANSI SÜRDÜRECEĞİNE İNANIYORUM”
Başakşehir’in Manchester United karşısında aldığı 2-1’lik galibiyeti değerlendiren Bakan Kasapoğlu, “Bugün Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, bizi bu zor günlerde çok mutlu etti. Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz en prestijli organizasyonlardan bir tanesi ve bu çerçevede takımımızın aldığı sonuç gurur verici. Maçın başından beri taktiksel anlamda üstünlüğü sonucu bu noktada ortaya çıkması da apayrı bir gurur. Başakşehir’in bugün yazdığı bu tarih spor tarihimizde çok önemli bir yer kaplayacaktır. Temsilcimizin bundan sonra da maçları var. Ben bu performansı sürdüreceğine inanıyorum. Başta sporcularımızı, hocamızı ve Başakşehir camiasını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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