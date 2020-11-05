Edin Visca: Rüya gibi

Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı 2-1 kazandıkları Manchester United maçını değerlendirdi.

Medipol Başakşehir oyuncusu Edin Visca, Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Visca maç sonu açıklamasında, "Maç rüya gibi geçti gerçekten. Manchester United'a 45 dakikada 2 gol attık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan aldık ilk defa. Benim için rüya gibi. Leipzig ve Paris'e karşı da iyi oynamıştık. Hak ettik bunu. İkinci devre yorulduk biraz. 3 haftada 6. maça çıktık. Sadece Başakşehir'i değil biz tüm Türkiye'yi temsil ettik burada." dedi.

Medipol Başakşehir tarih yazdı! 2-1

"BÜYÜK SONUÇ"

Boşnak kanat oyuncusu, "Ben her sezon üstüne koymaya, daha iyi olmaya çalışıyorum. Avrupa Ligi'nde de kendimizi göstermiştik. Sıra Şampiyonlar Ligi'ne geldi. Belki Avrupa'da ve dünyada en büyük lig Şampiyonlar Ligi. Ben de kendimi iyi hissediyorum, öz güvenliyim. Başakşehir' için de, Türkiye için de büyük bir sonuç. Yine söylüyorum, rüya gibi." dedi.

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