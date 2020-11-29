Kadıköy'de şahane pazar

Süper Lig’de nefesler tutulacak ve gözler Kadıköy’de olacak... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanmak istiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Sergen Yalçın ise; uzun yıllardır Kadıköy’deki kazanamama serisine son vermeyi planlıyor. İki takımda da bu zorlu mücadele öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe’de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga, Samatta, Sinan Gümüş ve Valencia, Beşiktaş’a karşı kadroda yok.
Siyah-Beyazlılar’da ise; Ersin, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Hasic, Ljajic ve Domagoj Vida bugün oynayamayacak. Başakşehir maçında forma giyemeyen Rosier, Oğuzhan, N’Sakala, Welinton ve Atakan ise hazır halde. Kadıköy’deki 58. Randevu öncesinde istatistiklere bakıldığında F.Bahçe önde...
Sarı-Kanarya evinde 22-18 galibiyetlerde üstün. 17 maç da berabere bitti.
REKABETTE FARK 8
Fenerbahçe'nin genel rekabette Beşiktaş’a karşı galibiyetlerde 133’e 125 üstünlüğü bulunuyor. 351 maçın, 93’ü de beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin atılan gollerde de 485-443 üstünlüğü bulunuyor.
JOSEF, FENER'E KARŞI
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, ilk kez Kadıköy’e rakip olarak gidecek. Daha önce SiyahBeyazlı formayı terleten Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jose Sosa da bugün BJK’ya karşı oynayacak.
STAT: Ülker
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Necip (Welinton), Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
Ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.
Premier Lig'in 10. haftasında Everton ile Leeds United, karşı karşıya geldi.
La Liga 11. hafta maçında Real Madrid, sahasında Alaves'e 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 gol atan forvet oyuncuları Diagne'nin bugün fiyatının yükseldiğini belirterek, "Onu isteyenler de vardı ama bugün fiyatı yükseldi. Diagne artık 15 milyon Euro" dedi.