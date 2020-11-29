Kadıköy'de şahane pazar

AKŞAM

Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.

Süper Lig’de nefesler tutulacak ve gözler Kadıköy’de olacak... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanmak istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Sergen Yalçın ise; uzun yıllardır Kadıköy’deki kazanamama serisine son vermeyi planlıyor. İki takımda da bu zorlu mücadele öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe’de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga, Samatta, Sinan Gümüş ve Valencia, Beşiktaş’a karşı kadroda yok.

Siyah-Beyazlılar’da ise; Ersin, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Hasic, Ljajic ve Domagoj Vida bugün oynayamayacak. Başakşehir maçında forma giyemeyen Rosier, Oğuzhan, N’Sakala, Welinton ve Atakan ise hazır halde. Kadıköy’deki 58. Randevu öncesinde istatistiklere bakıldığında F.Bahçe önde...

Sarı-Kanarya evinde 22-18 galibiyetlerde üstün. 17 maç da berabere bitti.

REKABETTE FARK 8

Fenerbahçe'nin genel rekabette Beşiktaş’a karşı galibiyetlerde 133’e 125 üstünlüğü bulunuyor. 351 maçın, 93’ü de beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin atılan gollerde de 485-443 üstünlüğü bulunuyor.



JOSEF, FENER'E KARŞI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, ilk kez Kadıköy’e rakip olarak gidecek. Daha önce SiyahBeyazlı formayı terleten Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jose Sosa da bugün BJK’ya karşı oynayacak.



STAT: Ülker

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu



FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Necip (Welinton), Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar