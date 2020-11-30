  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:14
  • |
  • Son Güncelleme:

Emre Kocadağ: Beşiktaş küçümsenmeye gelmez

Emre Kocadağ: Beşiktaş küçümsenmeye gelmez

Paylaş

AA

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kocadağ, "Galibiyetten ötürü mutluyuz. Zor bir transfer dönemi geçirmiştik. Sonrasında iyi başlayamadığımız bir sezon oldu. Avrupa maçları, daha sonra ligde de iyi bir başlangıç yapmadık. Ama her zaman takımın iyi bir ekip olduğunu bunun zamanla anlaşılacağını söyledik. Nitekim bu açıdan anlamlı bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım ve hocaya sahip olduklarını belirten Kocadağ, "Sergen hocanın geçen sene zaten takımı nereden nereye getirdiği biliyoruz. Nerede bitirdiğimiz de zaten aşikar ama nedense bizim takımla alakalı devamlı olumsuz eleştiriler vardı. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda lig çok uzun." değerlendirmesinde bulundu.

Kocadağ, "Beşiktaş forması her zaman kim oynarsa oynasın lig yarışının içinde olur. Hiçbir zaman küçümsenmeye gelmez." yorumunu yaptı.

Hakemle ilgili düşüncelerini aktaran Kocadağ, şunlar söyledi:

Hakemle alakalı zaten akşam konuşulacak. Bazı tartışmalı pozisyonlar var. Larin'in ucuz sarı kartları var. Verilmeyen penaltı olabilir mi onu daha iyi değerlendirir akşam yorumcular. En son ikinci sarı kartı vermemesi Fenerbahçeli oyuncuyu bile şaşırttı. Biz hakemle alakalı memnun değiliz ama bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Bence hakemden önce sahada bizim iyi oyunumuz vardı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4
Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4

Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4

Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu
Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu

Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu

Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor'
Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor'

Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'İsmimizin karşılığı şampiyonluk'
'İsmimizin karşılığı şampiyonluk'

'İsmimizin karşılığı şampiyonluk'

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, savaşarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...
Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...

Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.

'Bireysel hatalardan kaybettik'
'Bireysel hatalardan kaybettik'

'Bireysel hatalardan kaybettik'

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

'Takım ruhu ön plandaydı'
'Takım ruhu ön plandaydı'

'Takım ruhu ön plandaydı'

Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

Maç bitti, protokol tribünü karıştı
Maç bitti, protokol tribünü karıştı

Maç bitti, protokol tribünü karıştı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Sergen Yalçın'dan büyük sevinç
Sergen Yalçın'dan büyük sevinç

Sergen Yalçın'dan büyük sevinç

Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.