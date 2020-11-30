Emre Kocadağ: Beşiktaş küçümsenmeye gelmez

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kocadağ, "Galibiyetten ötürü mutluyuz. Zor bir transfer dönemi geçirmiştik. Sonrasında iyi başlayamadığımız bir sezon oldu. Avrupa maçları, daha sonra ligde de iyi bir başlangıç yapmadık. Ama her zaman takımın iyi bir ekip olduğunu bunun zamanla anlaşılacağını söyledik. Nitekim bu açıdan anlamlı bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
İyi bir takım ve hocaya sahip olduklarını belirten Kocadağ, "Sergen hocanın geçen sene zaten takımı nereden nereye getirdiği biliyoruz. Nerede bitirdiğimiz de zaten aşikar ama nedense bizim takımla alakalı devamlı olumsuz eleştiriler vardı. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda lig çok uzun." değerlendirmesinde bulundu.
Kocadağ, "Beşiktaş forması her zaman kim oynarsa oynasın lig yarışının içinde olur. Hiçbir zaman küçümsenmeye gelmez." yorumunu yaptı.
Hakemle ilgili düşüncelerini aktaran Kocadağ, şunlar söyledi:
Hakemle alakalı zaten akşam konuşulacak. Bazı tartışmalı pozisyonlar var. Larin'in ucuz sarı kartları var. Verilmeyen penaltı olabilir mi onu daha iyi değerlendirir akşam yorumcular. En son ikinci sarı kartı vermemesi Fenerbahçeli oyuncuyu bile şaşırttı. Biz hakemle alakalı memnun değiliz ama bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Bence hakemden önce sahada bizim iyi oyunumuz vardı.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, savaşarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.
Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.