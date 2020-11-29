Erol Bulut'un yüzü bir Beşiktaş derbisinde daha gülmedi

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Kariyerinde siyah-beyazlı takıma karşı hiç galibiyet alamayan Erol Bulut, bu hasretini bu maçta da dindiremedi. Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’un başında Beşiktaş’a karşı çıktığı 6 maçın 5’inden mağlubiyetle ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı. Bu akşam da Beşiktaş’a karşı sahadan 4-3’lük mağlubiyetle ayrılan tecrübeli teknik adamın, siyah-beyazlı takıma karşı galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
BULUT’UN BEŞİKTAŞ’A KARŞI KARNESİ ŞU ŞEKİLDE:
Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0
Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1
Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1
Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0
Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4
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