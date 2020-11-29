Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp

AA

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan ve Diego Perotti ile net bir pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, 4. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüne engel olamadı. Golden sonra topun kontrolünü rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, 20. dakikada Aboubakar'ın golüyle 2-0 yenik duruma düştü.

İlk yarının son çeyreğinde toparlanan Fenerbahçe, 34. dakikada Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1 mağlup girdi.

İkinci yarının hemen başında Larin'in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında 53. dakikada Necip Uysal'ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 69. dakikada Ozan Tufan ile farkı 1'e indirdi. 88. dakikada N'Sakala'nın golüyle skor 4-2 olurken, Fenerbahçe 90+7. dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirmesine karşın beraberliği yakalayamadı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Ligde ilk mağlubiyetini 8. haftada iç sahada İttifak Holding Konyaspor karşısında yaşayan Fenerbahçe, böylece Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetine engel olamadı.

PEROTTI TAMAMLAYAMADI



Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, Beşiktaş derbisini tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ arka adalesindeki acı nedeniyle kendini yere bırakan Perotti, 36. dakikada oyundan çıktı.

Diego Perotti'nin yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.

SOSA VE CISSE BEKLENEN PERFORMANSI SERGİLEYEMEDİ



Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Papiss Cisse, ilk yarıda beklenen performansa imza atamadı.

Müsabakanın ilk yarısında fazla sayıda pas hatası yapan Jose Sosa, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, gol atmasına rağmen performansı beklentinin altında kalan Cisse'nin yerine Ademi oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'IN 3. GOLÜNE YOĞUN İTİRAZ



Fenerbahçeli oyuncular Beşiktaş'ın attığı 3. gole yoğun itirazda bulundu.

Müsabakanın 54. dakikasında arka direkte Gökhan Gönül'ün üzerinde kafa topuna yükselen Necip Uysal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdikten sonra sarı-lacivertli oyuncular uzun süre gole itiraz etti.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yoğun itiraza rağmen kararını değiştirmedi ve santrayı gösterdi.

GUSTAVO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş derbisi öncesinde ligde 3 sarı kartı bulunan ve mücadeleye ceza sınırında başlayan Gustavo, 63. dakikada sarı kart gördü.

33 yaşındaki oyuncu, haftaya Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İLK KEZ 4 GOL GÖRDÜ



Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa 4 gol birden gördü.

Geçen sezon savunmada yaşadığı sorunları yeni dönemde tersine döndüren ve bu konuda iyi bir başlangıca imza atan sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında bunu koruyamadı.

Geride kalan haftalarda 2 maçta kalesini gole kapatan Fenerbahçe, diğer maçlarda 1 ya da 2 gol yemişti.

OZAN GOLLERİNE DEVAM ETTİ



Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında da gol buldu.

Sezon başından itibaren iyi bir performans sergileyen Ozan, 69. ve 90+7. dakikada attığı gollerle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ozan, ligde daha önce Antalyaspor ve Gençlerbirliği filelerini havalandırmıştı.

THIAM İLK KEZ FORVETTE



Fenerbahçe'nin sene başında Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, ilk kez Beşiktaş karşısında forvette oynadı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da birçok maçına santrforda çıkan ve 11 gole imza atan Thiam, Fenerbahçe formasıyla ise sadece kanatlarda oynamıştı.

Beşiktaş karşısında 77. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna giren Thiam, kalan süreyi forvet pozisyonunda geçirdi ve skora katkı sağlayamadı.

OZAN İLE ROSİER ARASINDA GERGİNLİK



Mücadelenin 89. dakikasında Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı Henri Rosier arasında gerginlik yaşandı.

İkili arasındaki bir mücadele sırasında sinirlenen 2 oyuncu birbirine fiziksel müdahalede bulundu.

Futbolcuları yedek kulübesinden sahaya giren takım arkadaşları ayırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi dikkati çekti.

PENALTI VAR'LA GELDİ



Fenerbahçe, 90+7. dakikada penaltı kazandı.

Fenerbahçeli Mame Thiam ile Beşiktaşlı Welinton arasında 90+4. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti.

Kenarda pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.