Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4

AKŞAM

Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu... Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tam 15 yıl sonra Kadıköy'de yine aynı skorla 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri, Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala'dan gelirken sarı-lacivertliler, Papiss Cisse ve Ozan Tufan'dan (2) geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 4-3'lük skorla kazandı.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 4 ve 20. dakikalardaki golleriyle maça 2-0 öne geçerek başladı. Fenerbahçe, 34. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarının başında Beşiktaş, Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Necip Uysal, 53. dakikada golüyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 68. dakikadaki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Beşiktaş, Fabrice Nsakala ile 88. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 17 Nisan 2005'te 4-3 kazandığı maçtan sonra ilk kez Kadıköy'de derbi galibiyeti elde etti. Bu maçtan önceki 18 maçta Fenerbahçe 11 kez kazanmış, 7 maç ise berabere bitmiştir.

Beşiktaş, Aboubakar ile bu sezon en erken golünü attı. Ayrıca Aboubakar, 2017'den sonra ilk kez Beşiktaş formasıyla iki gol attı. Necip Uysal ise Beşiktaş formasıyla 5 yıl aradan sonra ilk kez gol attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 maç ve 20 puanda kaldı ve ligde 3. sıraya düştü. Beşiktaş ise 9 maçta puanını 16'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ: EROL BULUT'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Bulut, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna dahil ederken, savunma hattından Serdar Aziz'i yedeğe çekti.

Orta sahada Mert Hakan Yandaş'ı da yedek oturtan Bulut, bu oyuncunun yerine Ozan Tufan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

GÖKHAN GÖNÜL DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş'a karşı formasına kavuştu.

Milli maç arasında sakatlık yaşayan ve ligdeki Gençlerbirliği ile kupadaki Sivas Belediyespor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer milli sağ beki Nazım Sangare'nin yokluğunda sakatlığını atlatan Gökhan, eski takımı Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

SOSA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Türkiye kariyerine 2014-2015'te Beşiktaş ile başlayan Arjantinli oyuncu, daha sonra Trabzonspor'da da forma giymişti.

Sosa, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile ilk kez Beşiktaş'a karşı oynadı.

CANER YERİNE NOVAK TERCİH EDİLDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, derbide sol beklerinden Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oynatmayı tercih etti.

Sezon başından itibaren oldukça etkili bir performans sergileyen ve yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen Caner, ligde Gençlerbirliği'ne karşı forma giymemiş, kupada ise Sivas Belediyespor maçına 11'de başlamıştı. Ligde geride kalan haftalarda Gençlerbirliği dışında tüm maçlara 11'de başlayan Caner, Beşiktaş karşısında ise yedek oturdu.

Fenerbahçe'nin bir diğer önemli sol beki Filip Novak ise Gençlerbirliği mücadelesinin ardından Beşiktaş derbisine de 11'de başladı.

OZAN TUFAN'DAN VAZGEÇİLEMEDİ

Erol Bulut, Ozan Tufan'ı Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkarttı.

Sezon başından beri tıpkı Caner Erkin gibi çok iyi bir performansa imza atan ve adından sık sık söz ettiren Ozan, ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunmuştu.

Kupadaki Sivas Belediyespor maçının ilk yarısında forma giyen Ozan, Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynadı.

LEMOS 3 MAÇ SONRA STOPERDE

Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, ligde 3 maç sonra pozisyonunda görev aldı.

Sezon başında iyi bir performansa imza atan Lemos, 4. hafta Fatih Karagümrük karşısında kırmızı kart görerek bir sonraki hafta Göztepe maçında forma giyememişti.

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşan 24 yaşındaki stoper, bu maçta sonra ise stoperde görev alamamıştı.

Son olarak geçen haftaki Gençlerbirliği müsabakasında Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakatlığında sağ bek olarak forma şansı bulan Lemos, 3 maç aranın ardından Beşiktaş derbisine pozisyonunda çıkmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda yer almadı.

MARADONA UNUTULMADI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona unutulmadı.

Maradona'nın vefatı nedeniyle ısınma bölümünün bir kısmında statta müzik açılmadı.

Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya üzerlerinde "adios" (Güle güle) yazan ve Maradona'nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı.

Öte yandan Maradona için karşılaşma öncesinde 1dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıkarken "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" yazılı tişörtleri giydi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ: SERGEN YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmaya göre tek değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve derbi maçta forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün yerine Valentin Rosier'e şans verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olduğu için Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Rosier, savunmanın sağında görev aldı.

Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Medipol Başakşehir mücadelesinde olduğu gibi Utku Yuvakuran'a görev verdi.

Savunmanın göbeğinde yine Necip Uysal ve Francisco Montero'yu tercih eden Yalçın, sol bekte ise genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

Medipol Başakşehir maçında savunmanın önünde uyumlu bir görüntü ortaya koyan Josef de Souza ile Atiba, derbi de aynı görevi yerine getirmeye çalıştı.

Rachid Ghezzal sağ kanatta, Cyle Larin ise sol kanatta takımına destek verdi. Bernard Mensah'ın hücuma dönük orta saha oynadığı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

OĞUZHAN, N'SAKALA, WELINTON VE ATAKAN ÜNER KADRODA

Geçen hafta Kovid-19 ve sakatlıklardan dolayı kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner, derbi maçın kadrosunda yer aldı.

Bu dört oyuncu, Fenerbahçe maçına yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte 16 yaşındaki Emre Bilgin geçen haftaki gibi derbi maçta yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi ilerleyen dakikalarda şans bekledi.

6 EKSİK

Beşiktaş, derbi mücadelesine Kovid-19, sakatlık ve kırmızı kart cezasından dolayı 5 eksikle çıktı.

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz, kadroda bulunamadı.

Sakat Gökhan Töre ve Adem Ljajic derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı. Domagoj Vida ile Ajdin Hasic de derbi maçın kadrosunda yer alamadı.

DE SOUZA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon transfer ettiği Josef de Souza, eski takımına karşı görev aldı.

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'dan transfer ettiği De Souza, 2018-2019'un başına kadar sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli ekipte 96 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana dek 4 karşılaşmada süre aldı.

FUTBOLCULARDAN SEMBOLİK SELAM

Pandemiden dolayı seyircisiz oynanan maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, Kadıköy'deki karşılaşmalarda siyah-beyazlı taraftarların daha önce yer aldığı deplasman tribününe giderek sembolik şekilde bu bölümü alkışladı.

Bu tribünde ayrıca vefat eden siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları da konuldu.

YÖNETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADIKÖY'DE

Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Son birkaç gündür sürekli Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma moral veren başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin büyük bölümü Kadıköy'e geldi ve takımı destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

53. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde oluşan karambolde topla sağ kanatta buluşan De Souza, meşin yuvarlağı arka direkteki Necip Uysal'a bıraktı. Bu oyuncunun Gökhan Gönül'ün üzerinden kafa vuruşunda top fileleri gitti: 1-3

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında altıpasta topla buluşan Ademi'nin indirmek istediği top Atiba'ya çarparak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Ozan Tufan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 2-3

81. dakikada Caner Erkin'in yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Caner'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha üstten auta çıktı.

87. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Gustavo'dan iyi sıyrılan N'Koudu, sağ kanattan bir süre ilerledikten sonra arka direkte müsait durumdaki N'Sakala'yı gördü. Bu oyuncu sert bir vuruşla topu fileleri attı: 2-4

90+5. dakikada Thiam'ın şutunda Welinton'un müdahalesinde sarı-lacivertli oyuncu yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Video Yardımcı Hakem kararıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada Ozan Tufan penaltı atışında meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 3-4

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-3 kazandı.