  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncularını kutladı

Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncularını kutladı

Paylaş

AA

Fenerbahçe deplasmanında 4-3 kazanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, karşılaşmanın ardından Ümraniye'de takımla bir araya geldi ve galibiyeti kutladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı." ifadeleri kullanıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'İsmimizin karşılığı şampiyonluk'
'İsmimizin karşılığı şampiyonluk'

'İsmimizin karşılığı şampiyonluk'

'Bireysel hatalardan kaybettik'
'Bireysel hatalardan kaybettik'

'Bireysel hatalardan kaybettik'

Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu
Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu

Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...
Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...

Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.

Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor'
Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor'

Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor'

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4. hakeme tepki göstererek "Benim atağımı niye kesiyorsun" dedi. Mert Hakan Yandaş'ın da gelmesinin ardından saha kenarı karıştı.

Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4
Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4

Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4

Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.

Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp
Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp

Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Erol Bulut'un yüzü bir Beşiktaş derbisinde daha gülmedi
Erol Bulut'un yüzü bir Beşiktaş derbisinde daha gülmedi

Erol Bulut'un yüzü bir Beşiktaş derbisinde daha gülmedi

Kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunamayan Erol Bulut, bu akşam da siyah-beyazlılara karşı 3 puan özlemini sonlandıramadı.

Maç bitti, protokol tribünü karıştı
Maç bitti, protokol tribünü karıştı

Maç bitti, protokol tribünü karıştı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.