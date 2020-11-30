Aboubakar: Takım ruhu ön plandaydı

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta Beşiktaş’ın 4 ve 20. dakikalarda attığı gollerde imzası bulunan ve 4-3’lük galibiyetin mimarlarından olan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından kulübün yayın organına konuştu.
Takım ruhuna dikkat çeken yıldız futbolcu, "Takım ruhu ön plandaydı. İyi bir oyun ortaya koyduk. Başakşehir maçında aldığımız galibiyetle özgüvenimiz daha da yükseldi. Bugün 11’e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu maç bizim için çok önemliydi." açıklamasında bulundu.
Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, savaşarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.
Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.