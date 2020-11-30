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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:25
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Aboubakar: Takım ruhu ön plandaydı

Aboubakar: Takım ruhu ön plandaydı

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IHA

Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta Beşiktaş’ın 4 ve 20. dakikalarda attığı gollerde imzası bulunan ve 4-3’lük galibiyetin mimarlarından olan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından kulübün yayın organına konuştu.

Takım ruhuna dikkat çeken yıldız futbolcu, "Takım ruhu ön plandaydı. İyi bir oyun ortaya koyduk. Başakşehir maçında aldığımız galibiyetle özgüvenimiz daha da yükseldi. Bugün 11’e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu maç bizim için çok önemliydi." açıklamasında bulundu.

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Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.

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'Takım ruhu ön plandaydı'
'Takım ruhu ön plandaydı'

'Takım ruhu ön plandaydı'

Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.

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