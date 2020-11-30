Derbinin hakemi 5 pozisyonda tartışıldı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu çok tartışıldı.
İşte öne çıkan 5 pozisyon:
1- Beşiktaş’ın 2. golü öncesi Cisse’ye faul yapıldığı iddia edildi.
2- Larin’in formadan itilmesine Beşiktaş penaltı bekledi.
3- Mert Hakan’ın 77’de 2. sarıdan atılması gerektiği konuşuluyor.
4- Josef’in son anlarda Lemos’a müdahalesine Fenerbahçe kırmızı bekledi.
5- Uzatmalarda kaleci Altay’ın orta sahada topu eliyle düzelttiği görüldü.
Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, savaşarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.
Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.