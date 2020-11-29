Sergen Yalçın'dan büyük sevinç

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, 50. dakikada 10 kişi kalmasına karşın rakibini 4-3 mağlup etmeyi başararak 15 yıl aradan sonra bu sahada 3 puana uzandı
2005 yılında oynanan maçta futbolcu olarak kadroda yer alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 15 yıl sonra gelen galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Siyah-beyazlı futbolcularla birlikte sevinen tecrübeli teknik adam, mutluluğunu yardımcılarıyla paylaştı.
Öte yandan Beşiktaşlı oyuncular da maçın bitimiyle birlikte büyük coşku yaşadı. Kadrodaki bütün isimler, deplasman tribününün önüne giderek, kartondan yapılan taraftarları alkışlayıp daha sonra 3’lü çekti.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.
Kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunamayan Erol Bulut, bu akşam da siyah-beyazlılara karşı 3 puan özlemini sonlandıramadı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti.
Formula 1'de Haas pilotu Romain Grosjean, Bahreyn GP'nin ilk turunda korkunç bir kaza geçirdi. Grosjean, karıştığı korkunç kazadan sıkıntısız bir şekilde çıkmayı başardı.