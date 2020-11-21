Fenerbahçe'de eksik çok

AKŞAM

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Harun Tekin Gençlerbirliği maç kadrosunda yer almadı. Milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha Ankara’da bulunmayacak. Kemal Ademi de gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yok. Ankara’ya götürülmeyen bir diğer oyuncu da Sinan Gümüş. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, elindeki diğer alternatifler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

GUSTAVO SINIRDA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.



BULUT'TAN DALYA

Erol Bulut, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig’de ‘dalya’ diyecek. Bulut, 99 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı.



Galatasaray'da zorunlu değişiklik

ANKARA’DA ÖZEL ETKİNLİK



Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Göztepe-Ankaragücü maçlarında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.



Beşiktaş'a ya deva ya cefa

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

SAAT: 16.00

STAT: Eryaman

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Halil Umut Meler



Trabzonspor'da Avcı'ya müjdeli haber

MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Angelo, Polomat, Murat, Piris, Candeias, Berat, Sefa, Ayite