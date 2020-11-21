Fenerbahçe'de eksik çok

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Harun Tekin Gençlerbirliği maç kadrosunda yer almadı. Milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha Ankara’da bulunmayacak. Kemal Ademi de gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yok. Ankara’ya götürülmeyen bir diğer oyuncu da Sinan Gümüş. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, elindeki diğer alternatifler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
GUSTAVO SINIRDA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
BULUT'TAN DALYA
Erol Bulut, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig’de ‘dalya’ diyecek. Bulut, 99 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı.
ANKARA’DA ÖZEL ETKİNLİK
Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Göztepe-Ankaragücü maçlarında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
SAAT: 16.00
STAT: Eryaman
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Halil Umut Meler
MUHTEMEL 11’LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Angelo, Polomat, Murat, Piris, Candeias, Berat, Sefa, Ayite
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Pelkas, Samatta
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 94-74 mağlup oldu ve Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda üst üste üçüncü yenilgisini aldı
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• "İspanya, Fransa ve Türkiye'den teklifler aldım."
• "Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. FIFA'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum."
FIFA'nın yeni kuralları 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek: 1-14 haftalık doğum izni verilecek. 2-İzinli olduğu bu sürede maaşının 3'te 2'si ödenecek. 3-Hamile kalan futbolcunun sözleşmesi feshedilemeyecek. 4-Fesheden kulübe 1 yıl transfer yasağı gelecek.