Fenerbahçe, İzmir'den lider döndü: 2-3

AKŞAM

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Göztepe'yi İzmir'de 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe başladı.

4' Ozan Tufan'ın topuk pasıyla çizgiye inen Caner Erkin'in yerden sert ortasında savunmaya çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci İrfan Can topu güçlükle kontrol etti.

8' Bu kez Göztepe etkili geldi! İdeye süratle ceza alanı içine girdi. Müsait durumdaki Halil'e pasını verdi. Halil gelişine vurmak istedi ancak topu ıskaladı.

25' Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan Tufan'ın ortasında top savunmadaki Poko'nun eline çarptı.

27' Fenerbahçe'de penaltı atışında topun başına geçen Sosa, sağ köşeden topu ağlara yolladı! Fenerbahçe 1-0 öne geçti!

34' Guilherme penaltı atışında topu ağlara yolladı! Altay köşeyi doğru tahmin etti ancak golü önleyemedi! Skora denge geldi! 1-1

43' Fenerbahçe, Serdar Aziz'in kafa golüyle 2-1 öne geçti! Caner Erkin köşe vuruşunda topu kale önüne çok sert kesti. Boşta kalan Serdar Aziz net bir vuruşla topu ağlara yolladı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

46' İkinci yarıya ev sahibi Göztepe başladı.

51' Fenerbahçe, Pelkas'ın golüyle 3-1 öne geçti! Ozan Tufan'ın sağ kanattan adrese teslim ortasında Yunan oyuncu kafayla topu ağlara yolladı!

64' Göztepe, Guilherme'nin golüyle farkı 1'e indirdi! İzmir'de skor 3-2!

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü sona erdi.

HER İKİ TAKIMDAN DA 3 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takım da son oynadıkları lig maçındaki ilk 11'lerinde üçer değişikliğe gitti.

Ligde ilk 4 haftada aynı ilk 11'le mücadele eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayan'ın bugün sakatlıkları olduğu açıklandı. Bu iki futbolcunun yerine Marko Mihojevic ile Andre Poko şans buldu.

Marcio Mossoro'nun yerine de Guilherme ilk 11'de müsabakaya başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mihojevic bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

GÖNÜL'ÜN YERİNE SANGARE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz ve Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Pelkas ilk kez mücadele etti.

NEVZAT GÜZELIRMAK UNUTULMADI



Geçen hafta vefat eden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak için tribünde pankartlar yer aldı.

Güzelırmak'la yakın zamanda hayatını kaybeden eski futbolcu Halil Kiraz'ın bir otomobilin içindeki yer aldığı resmin altına "Sen de gülümse bizlere şanlı şerefli Göztepe" yazıldı.

Başka bir pankartta ise Nevzat Güzelırmak'ın daha önce söylediği "Bütün hayatımız helali hoş olsun Göztepe'yi temsil etmekle geçti." ifadesiyle resmi yer aldı.

Karşılaşmadan önce Güzelırmak ve Kiraz için hazırlanan videolar skorborddan yayınlandı, Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada da localarda taraftarlar yerlerini aldı.