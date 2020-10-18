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  • 18 Ekim 2020 Pazar 21:48
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Serdar Aziz çok tepkili: Hakem, beraberlik istedi

Serdar Aziz çok tepkili: Hakem, beraberlik istedi

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Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Göztepe maçında bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak maça damgasını vuran Serdar Aziz, zorlu mücadeleyi değerlendi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Göztepe maçının hakemine çok sert tepki gösterdi.

Hakemin maçı berabere bitirmek için her şeyi yaptığını dile getiren Serdar Aziz, "Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz. Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi." dedi.

"BİR SÜREDİR KADROYA GİREMİYORDUM"

Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendiren Serdar Aziz, "Bir süredir kadroya giremiyordum, bugün bir şans doğdu ve hocam bana formayı verdi. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Göztepe cehpesi de hakeme tepkili
Göztepe cehpesi de hakeme tepkili

Göztepe cehpesi de hakeme tepkili

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.

'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı'
'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı'

'Berabere bitmesi için elinden geleni yaptı'

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Göztepe maçında bir penaltı yaptırıp bir de gol atarak maça damgasını vuran Serdar Aziz, zorlu mücadeleyi değerlendi.

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Olay maçta beraberlik var

Olay maçta beraberlik var

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