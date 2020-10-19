Erman Toroğlu: Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sone eren Göztepe-Fenerbahçe maçı ve Süper Lig'in 5. haftasını değerlendirdi.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçı A Spor'da değerlendirdi.

Göztepe'nin şu an için iyi bir takım olmadığını savunan Erman Toroğlu, "Fenerbahçe kötü oynadığı halde puanları aldı. Bu büyük avantaj. Beş maç sonra, kimse gözünün yaşına bakmaz. Burada olay Erol Bulut biter." dedi.



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"EROL BULUT TEDİRGİN"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştiren Toroğlu, "Bulut’un kenardaki duruşunu beğenmiyorum. Teknik adamın daha farklı bakması lazım. Erol Bulut kendinden tedirgin. Orada Emre Belözoğlu baskısı mutlaka var." ifadelerini kullandı.

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"VAR'A NEDEN GİTMİYORSUN?"

Göztepe'nin kazandığı penaltı pozisyonuna değinen ünlü yorumcu, "Serdar’ın pozisyonunda neden VAR’a çağırmıyorsun? Çağırmayınca kafam karışıyor. Fenerbahçe’nin golünden önce şiddetli faul var mesela. Bu hakemlerin hocaları bilmiyor top. Zekeriya Alp adamlarını satmadı adamları onu sattı. Şimdi görevdeler Zekeriya görevde değil. Bunlar böyle adamlar 5-10 bin lira almak için bu işleri yapıyorlar. Gidin abi gidin, yenileri gelsin! Senelerdir çöreklenmişler baba-oğul. Benim zamanımda ve benden önce hakemler maç satıyordu, şimdikiler beceriksiz. Serdar Aziz bayağı hakeme sallıyor, en az 3 maç ceza yemesi gerekir ama bu görüntülerle veremezsin. Hakem yanlış verdi, sen atılma Serdar. Atılırsan takımın için kötü. Serdar’ın hiçbir günahı yok pozisyonda. Hakem VAR’da baksın yine versin. Ali Şansalan çağırmayınca ben başka şeyler düşünürüm." şeklinde konuştu.

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