Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatır

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 5. haftasında 5 gole sahne olan ve sarı-laicvertlilerin 3-2 kazandığı zorlu mücadeleyi %100 Futbol'da yorumladı. Hakemin maç yönetimi için "tuhaf" nitelemesini yapan Dilmen, Fenerbahçe için ise Trabzonspor maçını kazandıkları takdirde yüzde 80 ilk yarıyı lider kapatacaklarını iddia etti.

Fenerbahçe, Göztepe'yi İzmir'de 3-2'yle geçti, sarı-kanarya, aldığı 3 puanla 11 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

NTV'de %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, hem ilk yarı sonrası hem de maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ilk yarısı için,"Hakem Atilla Karaoğlan'ın yerinde olsam, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önceki pozisyonda Ozan'ın yaptığına faul verirdim. Ancak Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, penaltıydı. Göztepe'nin kazandığı penaltının uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce de gördüğüm kadarıyla top Nazım Sangare'den dışarı çıktı." değerlendirmesini yaopan Dilmen. Hakemin maç yönetimi için de "tuhaf" dedi.

"SAMATTA İLE OYNARSA CISSE DAHA ÇOK ATAR"

Samatta ve Cisse'nin yan yana oynaması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe'nin iki forveti Samatta ve Cisse inanılmaz goller kaçırdı. Bana göre, Samatta ile Cisse aynı maç sayısında oynasınlar Cisse daha fazla gol atar. Bu haftaya kadar izlediğim en renkli maç. Tempo yüksek, bol gol pozisyonu. 5 gollü maçta iki takım kalecisi de çok iyi." ifadelerini kullandı.



GÖKHAN YOKSA NAZIM VAR

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:

Fenerbahçe gibi takımlar lige iyi başladığı zaman, havaya giren takımlar. Geniş bir kadroda kuruldu. Mesela, Gökhan haftaya oynamazsa yandık deme şansı yok Nazım var. Fenerbahçe için şunu söyleyeyim, haftaya Trabzonspor maçını kazanırsa ilk yarıyı yüzde 80 lider bitirecektir.

Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüne göre attığı gol sayısını az bulan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe Trabzonspor maçını kazanırsa ilk yarısı yüzde 80 lider kapatacağını düşünüyorum. Çünkü büyük camialar özellikle Fenerbahçe iyi başladığı zaman havaya girer. Oyuncu grubunda da alternatif çok." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül'ün Türkiye'nin son 10-15 yılına damga vuran oyuncu olduğunu söyleyen eski futbolcu, "Nazım niye lazım dendiği zaman, Gökhan Gönül'ün yokluğunda oynatmak için lazım. Fenerbahçe'nin 'Gökhan haftaya oynamazsa yandık' deme şansı yok" dedi.

"ALİ KOÇ'UN YAPTIĞINI KİMSE YAPAMAZ"

Fenerbahçe'nin Damien Comolli'den sonra yükselişe geçtiğini ifade eden Dilmen, "Enkaz bırakan' Aziz Yıldırım'ın şöyle bir durumu var; Kendi döneminde yaptığı transferlerden bugün Fenerbahçe çok para kazandı. Fenerbahçe 63 milyon euro 6 futbolcunun satışından para kazandı. Ali Koç, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin veremeyeceği paraları Fenerbahçe için verdi. Hem sponsorluk olarak hem de şahsi olarak. Son 2 yılda Comolli ile beraber bu paralar o kadar kötü harcandı ki... Şampiyonluk adayı Fenerbahçe..." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe taraftarının uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluğa bu kadar inandığını da ifade eden Dilmen, "Bu sene kurulan kadronun maliyetine bir bakın, o kadar doğru hamleler yapıldı ki... Fenerbahçe, Comolli'yi gönderdiği gün yükselişe başladı. Bu takım yatırım takımı değil ve Ali Koç da zaten bu sene işlerin kolay olmadığını biliyordu. Çok uzun süredir ilk defa Fenerbahçelilerin "biz bu sene bu işi götürürüz" dediğini görüyorum." dedi.