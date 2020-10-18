Göztepe cehpesi de hakeme tepkili: Çok net faul!

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, iyi mücadele ederek kazanmak istedikleri müsabakada mağlup olduklarını belirtti.

İlk yarıda sahada dengeli bir oyun oynandığını aktaran Palut, şunları kaydetti:

Maçın belki de en kötü periyodunu 45 ile 62. dakika arasında yaşadık. Hiçbir şekilde oyun kuramadık, çok basit top kayıpları yaptık. Bu bizim adımıza kötü bir süreçti ama özellikle Guilherme'nin 2. golünden sonra ayağa kalkan bir Göztepe vardı. Maçın sonuna kadar goller bulabilmek adına çok zorladık pozisyonlar da yakaladık ama istediğimiz golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun 20 dakikalık periyodu haricinde özellikle son 30 dakikalık performanstan ötürü memnunum. 5 gün sonra maçımız var kısa zamanda toparlanıp Kasımpaşa maçına hazırlanacağız.

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ERSAN PARLATAN: "BU MAĞLUBİYETİ İYİ ANALİZ EDİP DERS ÇIKARACAĞIZ"



Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçı değerlendirdi.

"Ders çıkaracağız"

İstemedikleri bir skorla mağlup olduklarını söyleyen Parlatan, "Oyuna bakılırsa ilk yarıda ortada bir oyun vardı. Bizi üzen olay da ilk penaltıda önce Halil’e yapılan çok net bir faul var. Bu topla birlikte penaltı geliyor. Sürekli geriye düşen takımların konsantrasyon kazanması zor oluyor. Ancak bunu başardık ve 1-1’i yakaladık. 43. dakikada bir duran topta adam paylaşımında yapılan hatayla 2-1 geriye düşerek soyunma odasına girdik. İkinci yarının ilk 15 dakikasında bocaladık ve Fenerbahçe bu süreçte 3-1’i yakaladı. İrfan Can bu süreçte bizi oyunda tuttu. İkinci golü bulduktan sonra beraberliği yakalamak adına takımımız riski aldı. Brown Ideye’nin pozisyonu çok net bir pozisyonu var. Baktığımız zaman sonuç üzücü. Oyun anlamında ne çok iyi ne de çok kötüyüz. İkinci devrenin ilk 15 dakikasındaki kötü oyunumuzun görüntülerini analiz etmemiz lazım. Biz çalışkan bir ekibiz, bu mağlubiyeti iyi analiz edip derslerimizi çıkaracağız” dedi.

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